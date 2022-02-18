Лавров заявил, что РФ хочет диалога с Западом 'по понятиям': пацан сказал – пацан сделал

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил, что РФ намерена разговаривать с Соединенными Штатами Америки и НАТО "по понятиям". Именно в такой риторике страна-агрессор хочет добиваться от Запада "гарантий безопасности".

По словам главы МИД, Россия не может удовлетвориться устными обещаниями. Об этом сообщает издание ТАСС.

Лавров подчеркнул, что Москва заинтересована в том, чтобы продолжать диалог с Западом. В частности, РФ хочет объяснить американским властям и всем их союзникам по НАТО, что вопросы безопасности должны учитывать интересы всех сторон.

"Будем добиваться, чтобы все было честно. Не хочу обращаться к жаргону, но у нас есть понятие: "пацан сказал – пацан сделал". По крайней мере, "понятия" должны соблюдаться и на международном уровне", – подчеркнул министр.

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Также Лавров добавил, что Североатлантическому альянсу не удастся уйти от диалога с Россией о поддержке компонентов неделимой безопасности.

Напомним, 17 декабря 2021 года Россия передала США проекты "договора о гарантиях безопасности" и "соглашения о мерах обеспечения безопасности" РФ и государств-членов НАТО. Россияне потребовали не принимать в Альянс государства, ранее входившие в СССР, в том числе и Украину. В частности, в документе указано, что США не должны создавать военные базы на территории государств, входивших в СССР и не являющихся членами НАТО.

Также сообщалось, что 17 февраля Соединенные Штаты получили ответ по так называемым гарантиям безопасности от России после того, как три недели назад Вашингтон передал Кремлю свой письменный документ. Ответ был передан послу США в России Джону Джозефу Салливану.

Как сообщал OBOZREVATEL:

26 января посол США в России Джон Салливан привез письменный ответ Вашингтона касательно требований Москвы о "гарантиях" нерасширения НАТО. Госсекретарь США Энтони Блинкен отметил, что ответ полностью скоординирован с Украиной и другими европейскими союзниками;