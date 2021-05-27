Лавров – о замене Минска для переговоров по Донбассу: это решать не Кравчуку

В России ответили на заявление главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу о необходимости переноса переговоров из Минска. Ранее Леонид Кравчук сказал, что белорусская столица больше не может быть такой площадкой.

Комментарий министра иностранных дел России Сергея Лаврова обнародовал ТАСС. В нем говорится, что Кравчук не может принимать таких решений.

"Не ему решать, как будет дальше работать контактная группа. Контактная группа создана в контексте пакета документов, который был одобрен на саммите в Минске в феврале 2015 года и затем утвержден резолюцией СБ ООН", – отметил министр.

Глава украинской делегации пояснил, что в Минск теперь невозможно попасть, а поэтому необходимо искать новую площадку для встреч ТКГ.

Он напомнил, что рейсов в белорусскую столицу больше не будет. Имеется ввиду ситуация с запретом полетов ряда европейских стран из-за ситуации с перехватом самолета Ryanair и задержанием журналиста Романа Протасевича.

Кравчук сказал, что Украина будет обращаться ко всем сторонам переговоров о поиске новой площадки.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Кравчук предположил, что из-за инцидента с задержанием журналиста могут возникнуть негативные последствия в зоне боевых действий на Донбассе.