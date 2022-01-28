Латвия может отправить своих военных в Украину: появились подробности

Министерство обороны Латвии подготовило проект постановления Сейма об отправке военнослужащих Национальных вооруженных сил на территории Украины. Ожидается, что они могут принять участие в операции "Объединитель" под руководством Канады в Украине.

На данный момент проект отправили на согласование в министерства финансов, юстиции и иностранных дел. Также документ должно рассмотреть правительство страны, сообщает латвийское информагентство LETA.

Как рассказал пресс-секретарь министерства обороны Каспарс Галкинс, ранее по просьбе Киева была организована операция Вооруженных сил Канады для поддержки украинских силовиков. Ее целью должна стать помощь в контексте обучения украинских сил безопасности.

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Ожидается, что это будет происходить при помощи совершенствования и усиления их возможностей. И Латвия планирует принять участие в этой операции. Таким образом власти страны намерены внести свой вклад в укрепление обороноспособности Украинского государства.

Однако на данный момент неизвестно, сколько войск может быть отправлено, а также в каком регионе они будут базироваться.

Напомним, 20 января стало известно, что Латвия намерена отправить в Украину свою военную технику и летальное оружие на фоне вероятной агрессии по отношению к ней со стороны России. В то же время там отмечают, что сейчас войска РФ в Беларуси представляют еще большую угрозу для их соседа – Литвы.

Министр обороны страны Артис Пабрикс подчеркнул, что такой шаг будет важен с точки зрения потенциальной защиты, а то, какие именно вооружения получит Украина, будет обнародовано лишь после их доставки.

На следующий день сообщалось, что Эстония, Латвия и Литва получили от США разрешение на поставку оружия в Украину для защиты от возможного вторжения на территорию страны российской армии. Государства отправят ракетные комплексы Javelin и ракеты Stinger.

Ранее стало известно, что Государственный департамент США дал добро трем союзникам по НАТО поставлять в Украину вооружение. Речь идет о балтийских странах – Эстонию, Литву и Латвию, которые теперь могут передать противотанковые ракеты и другое оружие американского производства. Решение Госдепа США связано с высоким риском военного вторжения РФ в Украину.

Ранее в Чехии заявили о готовности выделить военную помощь Украине. Как отметила Яна Чернохова, министр обороны страны, к такому решению правительство пришло на фоне информации о вероятном военном вторжении РФ. Оружие и боеприпасы, по ее словам, Украине предоставят, либо продадут.

Как сообщал OBOZREVATEL, министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что они готовы предоставить Украине еще больше оружия, чтобы попытаться предотвратить любое вторжение России. По его словам, на этой неделе страна уже отправила Киеву 2000 противотанковых ракетных комплексов.