Кулеба сказал, каким будет ответ Украины в случае атаки России

Если Россия начнет крупномасштабную операцию против Украины или перейдет в атаку, наше государство применит турецкие беспилотные летательные аппараты для защиты своей территории.

Об этом заявил глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба журналистам во время Дипломатического форума в Анталье (Турция) у субботу, 20 июня. Отвечая на вопрос о том, будут ли применяться БПЛА на Донбассе, политик сказал, что беспилотники будут использоваться как сдерживающий Россию фактор, передает агентство "Анадолу".

По его словам, России следует "подумать дважды".

"Россия подумает дважды перед тем, как планировать крупномасштабную операцию или провокацию против Украины. Это касается не только БПЛА, но и любого другого приобретенного нами вооружения. Однако если Россия все же начнет крупномасштабную операцию против Украины или перейдет в атаку, мы применим БПЛА для защиты своей территории", – заявил министр.

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Он также призвал НАТО предоставить полный список реформ, необходимых для вступления Украины в Альянс и напомнил, что на последнем саммите в Брюсселе страны-участницы НАТО в очередной раз подтвердили данные в 2008 году обещания о членстве Украины в организации.

Напомним: воины 30-й отдельной механизированной бригады имени князя Константина Острожского Вооруженных сил Украины задействовали на учениях ударные беспилотные летательные аппараты Bayraktar TB2 турецкого производства. Вышкол состоялся на одном из полигонов Ривненской области.

Сервисы мониторинга воздушного пространства зафиксировали пролет этого БПЛА над объектом 26 мая.

На пресс-конференции с действующей главой ОБСЕ, главой МИД Швеции Анн Линде 15 июня Кулеба заявил, что Россия из более 100 тысяч российских военных отвела от границ Украины только десятую часть. Речь идет о 12 тысячах. В то же время в апреле министр обороны РФ Сергей Шойгу объявил об отводе войск от границы, которые, по его словам, якобы принимали участие в учениях.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в июне Кулеба заявлял уже что кроме российских военных у границ остается и техника.