Кулеба: угроза военной операции РФ против Украины сохраняется, нужно быть готовыми

Сейчас сохраняется угроза активизации агрессии России против Украины. Десятки тысяч военнослужащих РФ и военная техника соседа по-прежнему находятся вблизи нашей границы и во временно оккупированном Крыму.

Такое заявление сделал глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире телеканала "Украина 24". Он отметил, что отвод войск, о котором ранее говорил агрессор, является символическим.

По словам министра, беспокойство вызывают учения "Запад", ведь там Россия отрабатывает не оборонительные, а наступательные действия. В частности военные тренируются захватывать города, аэродромы и осуществлять наступательную операцию.

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"Хочу, чтобы все понимали. По нашим данным, никакого существенного отвода войск не происходит, и мы должны быть готовы к любому сценарию", – сказал Кулеба.

Он пояснил, что Россия прибегала к таким действиям, которые обычно предшествуют вооруженному конфликту в соответствии с классическими военными правилами. Так, страна-агрессор осуществляла перебрасывание своих войск, а также нагнетала "военную истерию", призывая "поставить Украину на место".

"То есть шла подготовка своего населения, международного мнения к неизбежности войны, и никто не может гарантировать, что завтра снова тумблер не будет включен и снова все это не начнется", – отметил глава МИД.

Напомним, ранее Кулеба говорил о том, что сближение Беларуси с Россией является угрозой для национальной безопасности Украины. Это может привести к эскалации агрессии.

Как сообщал OBOZREVATEL, посол Польши в Украине Бартош Цихоцки заявлял, что на протяжении многих лет Россия заявляет, что проводит не одно военное учение, а много маленьких. Из-за этого уровень доверия к стране почти нулевой.