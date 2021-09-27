Лукашенко заговорил об 'угрозе' для Беларуси со стороны Украины: у нас открывается новый фронт

Непризнанный белорусский лидер Александр Лукашенко заявил "о новом фронте" на границе с Украиной, от которой республике якобы исходит угроза – вплоть до размещения ракет. По его убеждению, там также создают тренировочные центры, где обучают "работе против Беларуси" бежавших из страны граждан.

Такими высказываниями он поделился, заслушав 27 сентября доклад подчиненных об обстановке на белорусской госгранице. В ответ самопровозглашенный президент поручил уделять больше внимания участку границы с Украиной, передает БЕЛТА.

Примечательно, что развертывание "целых корпусов иностранных войск" Лукашенко увидел и со стороны Польши, а также Литвы. Последняя, по его словам, идет на это, чтобы "показать свою преданность США и НАТО".

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"Да, в Польше ясно, что это ж не против Германии разворачиваются войска. Притом иностранных государств, прежде всего США. Мы видим, как лезет Литва в каждую щель... Но самое печальное – это Украина. У нас открывается новый фронт. Мы видим, что они творят", – высказался политик.

Он подчеркнул, что именно в Украину "бежали многие белорусы", где их якобы призывают присоединяться к новосозданным во все большем количестве "учебно-тренировочным лагерям". А там, выразил убеждение Лукашенко, "целенаправленно обучают работе по Беларуси".

В этом контексте он заявил еще и о тайниках с оружием на украинско-белоруской границе, которые находят "сами украинские пограничники". В этом самопровозглашенный белорусский лидер "видит признаки неприличных действий" в отношении его страны.

"Особое внимание уделить украинскому участку – что мы там будем делать. Вы видите, они туда, в Украину, тащат натовские войска. Под видом учебных центров создают фактически базы. Базы США создают в Украине. Ясно, что нам надо на это реагировать", – призвал Лукашенко.

При этом не забыл отчитаться, что неоднократно обсуждал и консультировался на данную тематику во время встреч с главой РФ Владимиром Путиным. Российский коллега, по его словам, поддержал "стремление" белорусской стороны "предпринимать какие-то действия".

"В противном случае мы завтра будем иметь прямо на границе Беларуси и России неприемлемую для нас ситуацию. Вплоть до размещения ракет соответствующей дальности. Мы на это не подписывались и допустить этого не можем", – подытожил Лукашенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Александр Лукашенко заявил об "антинародном курсе" украинского правительства. По его словам, политика властей Украины "основана на конфронтации", которая также несет угрозу Беларуси.