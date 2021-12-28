Кулеба о блокировании Германией закупок оружия Украиной: такую ситуацию мы считаем неприемлемой

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал информацию о блокировании Германией закупок оружия для ВСУ. Он назвал эту ситуацию неприемлемой.

Кулеба убежден, что это принципиальный политический вопрос, потому что никаких ограничений, никаких эмбарго на торговлю оружием с Украиной нет. Об этом министр рассказал в интервью изданию "РБК-Украина".

Он подчеркнул, что Украина является ответственным участником международного рынка вооружений.

"Поэтому любые ограничения устанавливаются отдельными странами не по юридическим или соображениям безопасности, а сугубо по политическим", — сказал Кулеба.

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По убеждению министра, в отношениях Украины с Германией такие ограничения не соответствуют духу и характеру двусторонних отношений.

Он также добавил, что власти будут обсуждать с немецкими коллегами тему поставки Украине вооружения как таковой.

"Меня здесь меньше беспокоит вопрос, как именно это делать, через механизм НАТО или иначе. […] Мы над этим работаем тихо, без шума. Я просто хочу зафиксировать, что такую ситуацию (блокировку предоставления оружия, — ред.) мы считаем неприемлемой", — резюмировал он.

Напомним, предыдущее немецкое правительство не хотело продавать Украине оружие, даже если речь шла об оборонном вооружении. Там считали, что оно может привести к эскалации конфликта России и нашей страны на Донбассе.

Как писал OBOZREVATEL, издание Bild со ссылкой на собственные источники сообщило о том, что Меркель лично блокировала предоставление военной помощи Украине в рамках НАТО. В частности, речь идет о крупнокалиберных снайперских винтовках Barrett M 82 из США и комплексах противодействия дронам EDM4S-UA из Литвы.

Экс-заместитель начальника Генерального штаба ВСУ, генерал-лейтенант Игорь Романенко подтвердил эту информацию, отметив, что Меркель блокировала предоставление Украине военной помощи еще с 2008 года. Сейчас при новом руководстве у Украины есть шанс изменить ситуацию.

В частности, по его словам, следует сотрудничать с членами парламента Германии, которые выступают за оказание помощи Украине. Он также добавил, что в какой-то степени неэффективность "нормандского" формата также связана с позицией Меркель.

Президент Украины Владимир Зеленский 15 декабря встретился с новым канцлером Германии Олафом Шольцом и французским лидером Эммануэлем Макроном. Стороны обсудили ряд вопросов, в том числе сферах энергетики и обороны.