Меркель блокировала помощь Украине еще с 2008 года, а потом Путин развязал войну, – генерал

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель блокировала предоставление Украине военной помощи еще с 2008 года. Сейчас при новом руководстве у Украины есть шанс изменить ситуацию.

В частности, следует сотрудничать с членами парламента Германии, которые выступают за оказание помощи Украине. Такое мнение в эфире телеканала OBOZREVATEL высказал экс-заместитель начальника Генерального штаба ВСУ, генерал-лейтенант Игорь Романенко (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца этой новости).

"Меркель блокировала не только сейчас. Она делала это с 2014 года, даже раньше, с 2008-го, когда на саммите НАТО отрицала предоставление Украине и Грузии Плана действий по членству в НАТО. В таких условиях Россия начала войну с Грузией, затем с Украиной", – заметил он.

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По словам генерала, в какой-то степени неэффективность "нормандского" формата также связана с позицией Меркель. "Ее уважают в Германии, но у нас должна быть критическая оценка ее деятельности по Украине", – сказал он.

Романенко признал, что нового главу Германии Олафа Шольца можно считать пророссийским, "но есть возможности с ним работать". Генерал напомнил, что некоторые члены парламента партии Шольца поддерживают идею укрепления обороноспособности Украины.

"Представительница "зеленых" в парламенте Германии Анналена Бербок против "Северного потока-2" и за оказание Украине помощи", – добавил Романенко.

Он выразил убеждение, что общая позиция Германии по отношению к Украине может измениться к лучшему. "Все зависит от того, насколько упорно и глубоко мы будем над этим работать", – подытожил генерал.

Как писал OBOZREVATEL, издание Bild со ссылкой на собственные источники сообщило о том, что Меркель лично блокировала предоставление военной помощи Украине в рамках НАТО. В частности, речь идет о крупнокалиберных снайперских винтовках Barrett M 82 из США и комплексах противодействия дронам EDM4S-UA из Литвы.