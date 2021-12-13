Меркель лично блокировала поставки вооружения Украине в рамках НАТО – Bild

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель якобы лично наложила вето на поставку Украине вооружения в рамках НАТО. Более того, руководство ФРГ якобы использует механизм, чтобы помешать другим странам-членам Североатлантического Альянса это делать.

Об этом в понедельник, 13 декабря, сообщило издание Bild со ссылкой на источники. Этот процесс, по информации журналистов, продолжается с мая 2021 года при посредничестве Нидерландов.

Речь идет про 90 крупнокалиберных снайперских винтовок Barrett M82 из США и 20 комплексах противодействия дронам EDM4S-UA из Литвы. Как отмечается, украинское государство через Агентство НАТО по поддержке и поставке (NSPA) произвело оплату систем. Однако в мае ФРГ и Нидерланды в совете этого же агентства заблокировали продажу.

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Другая страна была вовлечена в процесс из-за того, что в Германии не хотели создавать впечатление, что страна единственная, кто не поддерживает поставку Украине оружия для противодействия агрессии России, пишет издание.

Как отмечается в публикации, после появившейся осенью 2021 года информации о масштабном стягивании российских войск к границам Украины, Меркель якобы частично разблокировала продажу. В частности, ее вето было снято с противодронного оружия EDM4S-UA, которое Украина получит уже в декабре 2021 года. В то же время, продажа американских винтовок домси находится под запретом.

В комментарии изданию посол Украины в Германии Андрей Мельник обратился к новому правительству страны с призывом одобрить поставки оружия для Украины. По его убеждению, в условиях угрозы новой агрессии со стороны РФ, это было бы "исторической ошибкой для Германии и изменой украинского народа".

Издание "Зеркало недели" со ссылкой на собственные источники писало, что предыдущее правительство Германии считало, что оборонное вооружение может привести к эскалации конфликта России и Украины на Донбассе. По информации издания, поэтому немецкий представитель в наблюдательном совете Агентства НАТО по поддержке и поставке (NSPA) заблокировал передачу Украине противодроновых винтовок.

Это оружие также уже было куплено и оплачено нашей страной через NSPA, но Украина так его и не получила.

Министр обороны Украины Алексей Резников назвал несправедливым блокирование Германией поставки вооружения Украине. "Они все еще строят газопровод "Северный поток-2" и одновременно блокируют наше оборонное вооружение. Это очень несправедливо", – выразил возмущение глава украинского МИД.

По его словам, украинское государство будет стремиться покупать оружие, заключая двусторонние соглашения с союзниками – США, Великобританией, Францией и Литвой.

Отметим, что в августе 2021 года во время визита Меркель в Киев президент Украины Владимир Зеленский просил канцлера прекратить блокаду закупки оружия в странах НАТО, но она сказала, что это исключено, пишет Bild.

Позиция нового правительства Германии во главе с канцлером Олафом Шольцем по поводу поставки Украине вооружения пока неизвестна. В то же время политик неоднократно отмечал, что агрессия России против Украины должна быть прекращена, а Крым возвращен. Шольц обещал, что Германия будет делать все возможное для обеспечения общей безопасности, в том числе и в рамках НАТО. Он подчеркнул, что Альянс может положиться на ФРГ.

Канцлер также комментировал скопление российских войск на территории Украины. По его словам, если возникнет угроза нашему государству, то ситуация станет неприемлемой.

Как сообщал OBOZREVATEL, издание NBC News заявило, что в США решили отложить предоставление пакета дополнительной военной помощи для Украины на 200 млн долларов.