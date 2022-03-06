Кулеба к НАТО: эта 500-килограммовая бомба упала на жилой дом в Чернигове, помогите нам закрыть небо

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба снова обратился к НАТО с просьбой ввести безполетную зону над Украиной. Он показал огромную российскую авиабомбу, которую оккупанты сбросили на дом в Чернигове.

Заявление главы МИД появилось на странице в Twitter в воскресенье, 6 марта. Снимок, вероятно, был сделан на месте бомбардировки, которую путинская армия провела 3 марта.

"Эта страшная 500-килограммовая российская бомба упала на жилой дом в Чернигове и не взорвалась. Многие другие сделали это, убив невинных мужчин, женщин и детей. Помогите нам защитить наш народ от русских варваров! Помогите нам закрыть небо. Обеспечьте нас боевой авиацией. Сделайте что-нибудь!" – написал министр.

Видео дня

Как сообщал OBOZREVATEL, 5 марта под Черниговом сбили вражеский самолет, бомбивший город. Первый пилот катапультировался, но был пойман. Второй пилот погиб.

Выживший пытался доказать, что ничего не знал. В сеть слили видео его допроса.