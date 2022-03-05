Пытался доказать, что ничего не знал: в сеть слили видео допроса сбитого под Черниговом летчика РФ

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В Чернигове поймали российского пилота Су-34 майора Красноярцева, бомбившего город. Его самолет сбили на окраине.

Напарник пилота, майор Криволапов, был ликвидирован, сообщает Чернигов оперативный.

На вопрос, куда он летел, Красноярцев ответил, что им "не доказывают" цели атаки. Тогда украинский военный спросил майора, не слеп ли он.

''Это был первый вылет на территорию Украины. Раньше я летал только вдоль границы'', - заявил он.

Украинские военные обнаружили документы с координатами целей для атаки.

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Красноярцев получил ранение. Ему оказали первую медицинскую помощь.

Бомбы ФАБ-500, которыми был вооружен самолет сбитого пилота, упали прямо на жилые дома. Слава Богу, они не разорвались.

Как известно, Красноярцев – пилот штурмовика Су-34. Он бомбил гражданские объекты в Сирии с 2014 года. Имел тогда звание капитана. Награжден тамошними наградами.

Как сообщал OBOZREVATEL, под Черниговом сбили вражеский самолет. Первый пилот катапультировался, но был пойман. Второй пилот Криволапов погиб.