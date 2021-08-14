В Кремле понимают – приближается время возмездия. Его отсчёт начнётся с учреждения в Киеве "Крымской платформы" как нового межнационального союза. "Крымская платформа" станет де-факто юридическим оформлением Антикремлёвской коалиции из 40-50 государств и будет открыта для присоединения к ней других, при условии их участия в очищении земли от тираний, диктатур и других видов, а также подвидов автократий. Это и определяет многое в действиях Кремля уже с апреля текущего года.

В Кремле правильно поняли, что учредители "Крымской платформы" планируют начать с наиболее крупных и жирных автократий планеты. Средними автократами будут заниматься по мере возможности, а мелким, типа Кубы и Никарагуа, уделять внимание по остаточному принципу. Кремлю не удастся перевести стрелки на Китай, поскольку в Пекине готовятся к тому, чтобы забронировать себе место автократии, сделавшей правильный выбор. Почти как Сталин, который после 22 июня 1941 г. развернул СССР от дружбы и братства с Рейхом в сторону Антигитлеровской коалиции. В Пекине решили, что в этой ситуации Си Цзиньпин будет Сталиным, а Путин – Гитлером, но не надо бежать впереди паровоза. В Пекине хотят посмотреть, на что способны демократические страны, памятуя о заимствованном из Европы учении Маркса, которое оказалось не таким всесильным, как значилось в инструкции по его применению.

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Москве позиция Пекина известна, и она пытается задобрить и расположить к себе Китай, подобно тому как Гитлер всячески ублажал Сталина и искал его дружбы, прежде чем начать поход на Данию, Норвегию и Францию. В 1939 и 1940 г. он без малейшего сопротивления уступил СССР страны Балтии, Финляндию, и уговорил короля Румынии отдать Сталину ещё и Молдову. Всё это в обмен на то, чтобы Красная армия не нанесла удар в спину Германии, воющей с Великобританией и Францией. Уступками за счёт других Гитлер выиграл себе два года мира на востоке. Но Сталин перешёл "красную линию" в их дружбе и захотел Болгарию, проливы и часть Турции, с чем Гитлер не мог согласиться.

Сейчас Москва точно также обещает Китаю отдать в аренду на 99 лет земли на Дальнем Востоке, а Пекин пытается выяснить, где та "красная линия", за которую пока не стоит заходить. Именно пока, так как ситуация будет меняться и "красная линия" будет смещаться вперёд или назад. Чем хуже у Москвы будут дела на её западном фронте, тем на большие уступки Пекину, в том числе территориальные, она пойдёт. При этом китайская армия не сделает ни одного выстрела. Каких-нибудь протестующих приморских партизан, бурятов и якутов будет отстреливать сама Росгвардия, чтобы не осложнять ситуацию. Гигантские пожары, бушующие в Якутии, наводят на мысль о преднамеренной зачистке территории перед сдачей её в аренду Китаю. Много леса и партизан не нужно ни Росгвардии, ни Китаю. Пожары помогут также уговорить бурятов и якутов, которые Пекину не нужны, переехать жить в центральную часть РФ и на оккупированные территории Украины.

Если посмотреть на эволюцию российско-китайских отношений с 2014 г. и по лето 2021 г., то не сложно заметить, как число "красных линий", которые не мог переходить Пекин, всё уменьшается и уменьшается. Интересно, что разговоры о готовящейся в Кремле передаче в аренду больших массивов земель на Дальнем Востоке с выведением их из-под действия законодательства РФ и введением там китайской администрации, начались в мае после формального отбоя скоплению войск на границе с Украиной. Ещё более интересно, что на границу с Украиной шли эшелоны с военной техникой и подразделениями из Сибири и Дальнего Востока. Указ Шойгу об отмене учений застал некоторые из них на середине пути. В июне и июле такие слухи усиливались, но резко прекратились к концу июля с началом активной кампании по выборам в Госдуму.

Одна из задач поездок Мишустина и Шойгу на Дальний Восток и Камчатку в процессе избирательной кампании – опровергнуть эти слухи. Но с октября после выборов и создания "Крымской платформы" их реанимация неизбежна. Апрельское стягивание войск Москвой на границе с Украиной вполне укладывается в стратегию мелких пакостей и козней, как одну среди тех, которые Кремль намерен противопоставить "Крымской платформе".

Китай это правильно понял и сделал широкий шаг за "красную линию". Пекин поднял планку дружбы Москве точно также, как Сталин поднял её Гитлеру после 3 сентября, когда Великобритания и Франция объявили тому войну за нападение на Польшу. На это поднятие дружбы на более высокий уровень Кремль отреагировал началом переговоров о сдаче земель в аренду, о чём быстро пошла наполовину стихийная утечка. В связи с выборами за этот слух взялись всерьёз, но Китай никуда не делся и в ближайшее время не денется, а ситуация для РФ после учреждения "Крымской платформы" лишь усложнится.

Кремль пытается противопоставить надвигающейся "Крымской платформе" три основные стратеги.

Первая – стратегия мелких пакостей и больших козней. Она уже скорее оборонительная, чем наступательная. Военная концентрация и учения в зоне ООС, в Крыму и вдоль границы – это скорее подготовка к обороне и контрнаступлениям, чем к собственному наступлению. В Кремле боятся, что Украина начнёт возвращать свои территории по примеру Азербайджана и корчат страшные рожи.

Восстановление под Полтавой американской военной авиабазы, существовавшей во время Второй мировой войны, будет выглядеть как юбилейное мероприятие в память о братстве по оружию Украины и США. Москве будет сложно возражать против этого почтения памяти дедов. Как и совместного марш британской и украинской бронетехники в Донецк, Луганск и до границы с РФ. Если будет возражать и не уважать память дедов, то праздничный салют в честь освобождения Донбасса может быть перенесен на территорию Ростовской области.

Поэтому в Кремле готовятся к обороне, но ещё пытаются делать вылазки за линию фронта и будить за ней "спящие ячейки" пресловутого "русского мира". Одной из таких побудок для тех, кто ещё совсем не уснул, было проведение в Киеве крёстного хода садомазахистов РПЦ, чтобы пересчитать их по головам. Садомазахисты требовали для себя гонений и геноцида, но Зеленский зажал даже гонения. С геноцидом РПЦ просто кинули. Но садомазахисты остались всё равно довольны хотя бы тем, что их крёстный ход приравняли к гей-параду. После этого все увидели, что в Украине есть две группы со специфическими наклонностями, получающие удовольствие от демонстрации себя публике.

Но в Кремле решили одной Украиной не ограничиваться и сделать ещё вылазку в Литву, чтобы вынудить ЕС сосредоточиться на обороне стран Балтии, а не на перспективах, которые откроются после учреждения "Крымской платформы". Для этого навезли жителей Ирака и Африки в Минск, показали им где находится Литва, и сказали: "Идите туда". В Литве эту не согласованную с ней олимпиаду по спортивному ориентированию на местности не одобрили и начали строить забор на границе. Но вскоре обнаружился недостаток в колючей проволоке и её стали слать Литве отовсюду, даже из Украины. В итоге выиграл только один Лукашенко, который обзавёлся забором на границе, не потратив на него ни рубля. Теперь он думает, как бы аналогичным способом построить забор на границе с Польшей и Украиной. Лукашенко умеет всё, что б не делала Москва, обернуть себе в прибыль, а когда профита нет, то грозит сдаться НАТО без боя. Он не проиграет и в этом случае: НАТО построит бесплатно забор на границе Беларуси с РФ, ещё и камеры видеонаблюдения подарит. Что делать, нет у Беларуси столько колючей проволоки, а та что была вся ушла на концлагеря и резиденции Лукашенко.

Вторая стратегия Кремля в канун "Крымской платформы" логично вытекает из ухода РФ в оборону. Назвать её можно ликвидацией остатков России за рубежом. Наиболее активно её сейчас воплощает в жизнь "Газпром", ликвидируя свои запасы газа в хранилищах в ЕС. В "Газпроме" правильно поняли, что это очень уязвимый актив. Лучше его самому продать, чем ждать, когда его конфискуют в счёт выплаты компенсаций Украине. Логичный шаг, особенно с учётом того, что Кремль готовит "Газпром" к банкротству и ликвидации.

Причин для этого у Кремля много. Прежде всего, "Северный поток-2", который "Газпром" достраивает себе на погибель. Для легализации "СП-2" с оглядкой на Третий энергопакет ЕС "Газпром" придётся разделить на несколько частных фирм. Эту реорганизацию надо делать под пристальным надзором ЕС и Берлина, чтобы там убедились, – она не фикция. Так как "Газпром" – это нечто типа "общака" для кремлёвского олигархата, откуда берут деньги на всё, что угодно, то возникает огромный соблазн разделить его, наконец, раз и навсегда между заинтересованными лицами. Этот соблазн хорошо коррелирует с третьей стратегией Кремля под называнием транзит власти. Внешнеполитический смыл её – показать Антикремлёвской коалиции, что РФ начинает становиться не автократией, и поэтому не бейте нас и не давите санкциями.

В параметрах Второй мировой войны она похожа на переговоры немецкого генералитета с Великобританией и США, которые по легенде сорвал Штирлиц, о том, что мы сами шлёпнем фюрера, а вы за это нам почётную капитуляцию и возврат Европы к границам по состоянию на 1 сентября 1939 г. Сталину это не нравилось, он не хотел терять страны Балтии, он хотел нового раздела Европы, поэтому в 1942 г. запретил НКВД устраивать покушения на Гитлера. Немецким генералам взорвать фюрера не удалось, поэтому получилось так, как получилось, с разделом Германии на зоны оккупации и остальным. Теперь часть кремлёвского олигархата обещает США и Великобритании, что она сама ликвидирует своего фюрера и развернёт РФ к демократии, а также вернёт что-то из территорий Украине, Грузии, Молдове, возможно, ещё кому-нибудь.

Поскольку в Кремле такие обещания дают не первый год, слишком много торгуются и часто меняют позицию, то это стало одной из причин учреждения "Крымской платформы" как инструмента ускорить процесс и вывести эти переговоры хотя бы отчасти из секретного состояния. После августа страны "Крымской платформы" начнут с РФ публичный диалог на тему, как она собирается жить дальше. С конца апреля Кремлю недвусмысленно и регулярно дают понять, а в Женеве сказали прямо, все вылазки, включая кибератаки и вымогательство денег через Интернет, надо прекращать и сосредотачиваться на транзите власти в РФ. Иначе будет больно. Пугать мир тем, что разлёт осколков от крушения Третьей российской империи станет планетарной катастрофой, бесполезно, поскольку это сильное преувеличение. Кремлю рекомендуют свернуть его первую стратегию для его же блага, и активней развернуть третью. Иначе будет как с Германией, где генералы не смогли своевременно взорвать фюрера. Если в РФ успеют взорвать бункер вовремя, то тогда и Дальний Восток не достанется Китаю.

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