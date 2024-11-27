Трусливый Байден частично утратил свою фирменную осторожность, даже разрешил глубже бить американским оружием по мордору, вдохновив заодно и Европу, а также дал противопехотные мины, немного денег, пообещал дать ещё, да и вообще внезапно почти проснулся.

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Трамп замолчал. Невдалый сынуля, охр*невший Маск, кто-то из окружения и телеведущие что-то лопочут, но он даже не комментирует. Избранный президент изучает ситуацию и наконец после выборов задумался о стратегии с тактикой: не только что говорить, но и что делать, вспоминая, как это.

Европа суетится, но, как всегда, бестолково, непоследовательно и бессистемно, идёт вялая имитация бурной деятельности на фоне тревожного чего-то ожидания.

Позиция Китая по всем вопросам по традиции чёткая, последовательная, неизменная и никому не понятная, ибо слишком хитровыхитренная, но дрожит даже он.

Мордор принципиально отказывается от переговоров, высказывается о желании их вести и тихонько их ведёт, посылает разнообразные сигналы и взаимопротивоположные намёки, пугая, угрожая, шантажируя, блефуя, изменяя доктрины, при этом убивая — и чем-то новеньким, и давно устаревшим, и смешивая одно с другим, заметно нервничает и очень торопится, пока неожиданный молчун молчит.

Ядерная опасность существенно выросла и повисла в воздухе, люди гибнут, идёт определённое продвижение и [без]успешная защита, мир стал ближе (ибо время течёт), слышны разговоры, заявления и сплошная глубокая обеспокоенность — планета на паузе.

Все ждут 20 января.