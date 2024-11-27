Украинская делегация во главе с Умеровым прибыла в Южную Корею: что известно о целях визита

В среду. 27 ноября в Южную Корею прибыла украинская делегация во главе с министром обороны Украины Рустемом Умеровым. В программе визита – встреча с президентом Южной Кореи Юн Сок Йолем, запланирована также встреча Умерова с его южнокорейским коллегой.

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Умеров, как ожидается, расскажет о последних разведданных по поводу размещения северокорейских войск в РФ, стороны обсудят также поддержку Украины со стороны Южной Кореи. Об этом сообщает местный ресурс Yonhap.

"Ожидается, что президент Юн Сок Йоль проведет встречу с украинской делегацией во главе с министром обороны Рустемом Умеровым уже в среду, сообщили источники, близкие к этому вопросу. Украинская делегация, прибывшая в Южную Корею в среду, также встретится с министром обороны Ким Йон Хюном уже позже, по данным источников", – говорится в сообщении.

Источники Yonhap утверждают, что Умеров должен поделиться с руководством Южной Кореи последними разведданными по размещению войск КНДР на территории России и заручиться поддержкой военных усилий Украины со стороны Южной Кореи.

"Визит состоялся примерно через месяц после того, как президент Украины Владимир Зеленский во время телефонного разговора с Юном объявил о планах Киева направить делегацию в Южную Корею. Юн сказал, что Южная Корея может рассмотреть возможность оказания оружейной поддержки Украине в зависимости от масштабов военного сотрудничества между Пхеньяном и Москвой", – отмечает издание.

Yonhap также напоминает, что Зеленский ранее говорил, что украинская армия остро нуждается в зенитных ракетно-артиллерийских системах.

Напомним, о визите украинской делегации в Южную Корею стало известно накануне, 26 ноября. Отмечалось, что делегация во главе с Умеровым должна передать Сеулу список оружия, которое нужно украинской армии. Впрочем, на быстрое удовлетворение запроса, по мнению ряда аналитиков, Киеву рассчитывать не стоит.

Причина – в вероятности, что Сеул займет осторожную позицию по поставкам оружия после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США и неоднократных угрозах Москвы против подобных действий.