В Украине запускают Единый государственный реестр домашних животных: что нужно знать всем зоовладельцам

В Украине с 25 ноября стартовал первый этап запуска Единого государственного реестра домашних животных – это авторизация для государственных и частных ветврачей. Позже, на втором этапе работы проекта, зоовладельцы смогут зарегистрировать своего любимца в реестре во время визита к ветеринарному врачу и таким образом будет сформирован электронный ветпаспорт в приложении Дія.

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Реестр домашних животных – это совместный продукт Министерства агрополитики, Госпродпотребслужбы и Минцифры. На его создание не было потрачено ни одной гривны из бюджета (проект реализуется благодаря финансовой поддержке доноров). Об этом рассказал в Facebook Денис Башлык, заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации.

С какой целью создан Единый государственный реестр домашних животных

Ожидается, что реестр поможет эффективнее предотвращать распространение опасных болезней животных, будет содействовать в поиске пропавших питомцев, упростит бюрократические моменты для зоовладельцев. К примеру, они смогут быстро восстановить утраченные документы зарегистрированных четырехлапых, а в 2025 году, после появления ветпаспорта в Дії, им будет проще путешествовать со своими любимцами по Украине.

Также это гармонизирует наше законодательство с европейским.

"Единственный государственный реестр домашних животных – это повышение безопасности и формирование ответственного отношения к содержанию животных в Украине. Государство впервые в истории независимости получит реальные данные о количестве домашних животных и сможет контролировать их вакцинальный статус. Такая информация крайне актуальна для эффективного снижения риска распространения опасных инфекций, таких как бешенство", – объяснил Денис Башлик.

Регистрация в ЕГРДЖ является добровольной.

Первый этап – авторизация ветврачей, второй – регистрация животных

Сначала уполномоченные ведомства сосредоточатся на привлечении ветеринарных клиник и врачей (и государственных, и частных) к работе с платформой.

Для специалистов запланирован ряд обучающих вебинаров, в ноябре-декабре будет доступна техническая поддержка для ветврачей через телефон и чат, где они смогут получить консультацию по авторизации.

Главное изменение для владельцев животных – это появление электронных ветеринарных паспортов. В нем будет храниться вся информация о питомце, включая историю прививок.

Кроме того, раньше выдавать соответствующие официальные документы могли только госучреждения.

"После запуска проекта выдача ветеринарных документов станет диджитализованной, прозрачной и доступной услугой, а получить паспорта государственного образца можно будет не только в государственных, но и частных ветклиниках, которые присоединятся к проекту", – рассказал Башлык.

После начала второго этапа работы ветпаспорта будут отображаться в Дії – когда регистрация животных станет массовой (100 000 и больше) и база ЕГРДЖ достаточно наполнится.

Как сообщал OBOZ.UA, недавно в Киеве наградили четырехлапых героев, которые вместе со своими наставниками помогают защищать Украину от агрессии РФ. Пес Рем и Финч, служебные собаки СБУ, были отмечены Кинологическим союзом Украины во время мероприятия "Четырехлапые защитники".

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