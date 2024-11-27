С нового года скорая помощь сменит свою работу. Институты, академии станут доступны всем, но есть нюанс

По новым правилам бригады скорой медицинской помощи с 1 января 2025 года будут доставлять пациентов с инфарктами, инсультами и другими критическими состояниями в профильные медицинские учреждения, а не в ближайшую больницу. О плюсах и минусах этого решения рассказывает OBOZ.UA.

Видео дня

Кабмин изменил правила транспортировки тяжелых пациентов

Кабинет министров Украины утвердил изменения в Порядок функционирования госпитальных округов и кластеров и установление их границ. Согласно новому документу, с января 2025 маршруты транспортировки экстренной медицинской помощи будут согласовываться с Министерством здравоохранения Украины. Что, по замыслу чиновников, должно способствовать более эффективному оказанию медицинских услуг.

"Много лет подряд существовала практика, когда "скорая" доставляла пациента в ближайшую больницу. Однако далеко не всегда ближайшая больница располагает необходимыми мощностями, специалистами и оборудованием. Из-за этого больной и врачи теряли драгоценное время – ведь такие тяжелые состояния, как инсульт, инфаркт или политравма требуют неотложного медицинского вмешательства. Для решения этого вопроса, в частности, была создана состоятельная сеть медицинских учреждений. Утвержденные правительством изменения – важный шаг к улучшению доступности качественной медицинской помощи для людей", – заявил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

По его словам, теперь "скорая" должна везти пациентов в четко определенные медучреждения, где есть все необходимое для эффективного лечения. Еще один важный момент – с 2025 года к единому медицинскому пространству присоединяются медицинские учреждения, входящие в сферу управления Министерства здравоохранения, заведения высшего медицинского образования, Национальной академии медицинских наук, Государственного управление делами.

"Это означает, что такие известные медучреждения, как, например, Институт сердца или больница "Феофания" теперь будут открыты для всех", – подчеркнул Виктор Ляшко.

Жителей сельской местности и небольших городов изменения вряд ли обрадуют

Для жителей Киева и других крупных городов данное решение Кабмина, несомненно, благо. Но проблема в том, что "Феофания", Институт Амосова, или, например, Центр детской кардиологии и кардиохирургии, есть не везде.

"Сама идея правильная. Действительно, пациентов с инфарктом, инсультом, "шумом" (это падение давления – например, в результате черепно-мозговой травмы) желательно незамедлительно везти туда, где есть опытные специалисты. Но как это все будет реализовываться? К сожалению, кластерные и надкластерные больницы – они на 50% созданы только на бумаге. В Киеве хорошо: если что, "скорая" с сиренами и мигалками домчит пациента куда необходимо. А в регионах намечаются довольно большие проблемы", – рассказывает OBOZ.UA начальник медицинской службы Киевской городской клинической больницы №10, бывший военный хирург Даниил Михайлов.

По его словам, согласно новой политике в области здравоохранения после появления кластерных и надкластерных больниц большинство небольших больниц будут закрыты – как не отвечающие определенным требованиям. Они, собственно, уже сейчас закрываются. А везти в сельской местности тяжелого пациента за десятки километров туда, где есть необходимые специалисты – можно и не довезти.

"В небольших больничках можно хоть какую-то промежуточную помощь получить. Но вот пример – Черниговская область. Надкластерная больница в Нежине станет обслуживать пациентов из населенных пунктов, что дальше на восток. Ладно Бахмач – там 50 км до Нежина. А Глухов? Это уже 170 км. А какое состояние машин скорой помощи в Глухове, как быстро можно человека довести? А бензин, в конце концов?", – задает риторический вопрос Даниил Михайлов.

Остается надеяться, что в Министерстве здравоохранения все предусмотрели. Ведь Украина – это не только Киев и областные центры.