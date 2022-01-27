Путину не выгодна большая война против Украины: офицер НАТО спрогнозировал действия РФ

Широкомасштабная война России против Украины может быть кровопролитной. Если это произойдет, весь мир восстанет против главы страны-агрессора Владимира Путина. Однако новая агрессия не выгодна главе Кремля, который уже и так добился своих основных целей.

Такое мнение в эфире телеканала OBOZREVATEL высказал капитан первого ранга в отставке ВМС США Гарри Табах. "Все прекрасно понимают, что здесь начнется кровавый винегрет. Все люди увидят это, весь мир восстанет против Путина. Конечно же, это ему не выгодно и не нужно", – заявил он (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца этой новости).

Табах заверил, что большая война не выгодна России по ряду причин. "Если даже и не сам Путин, то его окружение, его военачальники не все тупые и кровожадные. Они прекрасно понимают, что украинская армия сегодня – это не грузинская армия 2008 года и не украинская "не армия" 2014 года. По большому счету, даже в тех ситуациях они не смогли ничего сделать. А на сегодня украинская армия готовится к этой войне 8 лет. У вас опытные обстрелянные офицеры, генералы", – подчеркнул он.

Еще одна причина кроется в том, что "Путин и так уже получил все, что хотел". "И цены на нефть, и "Северный поток-2", ему звонят, его приглашают, с ним советуются", – сказал офицер.

По его мнению, Кремль не пойдет "в лобовую" атаку на Украину, но будет сеять панику и смуту внутри страны. "Украину исторически просто так нахрапом, голыми руками не взять. У вас в каждом дворе закопан пулемет. А вот друг против друга поставить – это возможно", – заметил Табах.

Отвечая на вопрос, как на факт большого вторжения будут реагировать США, он сообщил, что армия этой страны имеет протоколы, согласно которым войска приводятся в состояние боевой готовности автоматически, без прямого приказа президента.

"Это работает автоматически. Президент может только отменить это, отставить. Или дать системе работать так, как она работает", – пояснил он.

В то же время Табах напомнил о последних заявлениях президента США Джо Байдена о том, что "военного решения здесь не будет, только дипломатическое", а также его ремарку о "незначительном вторжении".

"Многие из нас, людей, имеющих отношение к Вооруженным силам, не понимают, что такое "незначительное вторжение". Если российские танки дойдут до Киева, то это незначительное, а если до Львова – то это уже значительное? Опять же, зачем приводить войска в боевую готовность, если президент говорит, что не будет никакого вмешательства?" – спросил офицер.

Как писал OBOZREVATEL, Байден не исключил введение персональных санкций против Путина. Одновременно США начали новый этап военной помощи Украине – в нашу страну прибыло уже три партии вооружения и боеприпасов.