Креминь заявил, что украинский язык может стать официальным в ЕС

Уполномоченный по защите государственного языка в Украине Тарас Креминь считает, что украинский язык может стать официальным в Европейском Союзе при содействии ведущих научных языковых институтов нашей страны.

Об этом чиновник заявил во время заседания президиума Национальной академии наук Украины, сообщается на его странице в Facebook. Креминь пояснил, что это усилит наши позиции на международной арене.

По его словам, консолидация украинских языковых институтов позволит получить стране ассоциированное членство в Европейской федерации национальных языковых институтов в качестве составляющей евроинтеграционных процессов государства.

"Языковая интеграция Украины в семью официальных языков ЕС существенно усилит наши позиции на международной арене. Настало время, когда мы можем содействовать тому, чтобы украинский стал официальным языком сообщества. Убежден, что в тесном сотрудничестве с НАН наш голос будет решающим и на площадке Европейской федерации языковых институтов", – подчеркнул Креминь.

Он добавил, что на украинском языке сейчас общаются миллионы граждан по всему миру.

Как сообщал OBOZREVATEL, 16 января вступила в силу статья 30 закона о языке, обязывающая сферу обслуживания полностью перейти на государственный язык. Документ предусматривает штрафные санкции к нарушителям.

Сам закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" заработал 16 июля 2019 года.