Кравчук предложил, как заставить Путина говорить с Зеленским о Донбассе

Президента России Владимира Путина можно заставить говорить о Донбассе на встрече с лидером Украины Владимиром Зеленским. Для этого нужно правильно сформулировать вопрос, акцентировав внимание на договоренностях "нормандской четверки".

Такое предложение в эфире телеканала "Украина 24" озвучил председатель украинской делегации в ТКГ, первый президент Украины Леонид Кравчук. Он подчеркнул, что обсуждение этой темы руководителями двух государств является крайне важным.

"Главная причина конфликта – Россия, она – агрессор и оккупант, и только с ней можно решать вопрос практических шагов. И главный вопрос – вопросы повестки дня. Думаю, что Зеленский дал поручение Ермаку готовить встречу, в России также отреагировали, но о повестке дня не говорили, хотя Путин там сказал, что не будет обсуждать вопрос Донбасса", – отметил Кравчук.

Впрочем он выразил убеждение, что это нежелание российского президента можно будет легко обойти, применив дипломатические способности.

"Здесь вопрос, как сформулировать. Если сформулировать о вопросе Донбасса, то Путин будет против, а если сформулировать так: "О выполнении договоренностей "нормандского формата" – будто и Донбасса нет, но "нормандский формат" чему посвящен? Донбассу. Здесь нужно, как говорится, между капель, так написать, чтобы комар носа не подточил", – заключил глава украинской делегации в ТКГ.

Как сообщал OBOZREVATEL: