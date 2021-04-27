Ермак озвучил одну из тем для встречи Зеленского и Путина, назвав ее исторической

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак считает, что главной темой возможной встречи Владимира Зеленского и Владимира Путина могут быть договоренности в рамках "нормандского формата", которые были достигнуты в декабре.

Об этом он заявил в эфире телеканала "Украина 24". Руководитель ОП, которому было поручено подготовить встречу глав государств, отметил, что работа уже ведется.

"Я получил от президента поручения, поэтому сейчас работаю над этим", – сказал Ермак.

Он подчеркнул, что пока не известны ни дата, ни место переговоров, однако глава ОП убежден, что они будут историческими.

Также, кроме декабрьских договоренностей, есть множество других тем для обсуждения.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский поручил главе его офиса Андрею Ермаку подготовить встречу с российским лидером Владимиром Путиным.

В то же время представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Сергей Гармаш считает, что шансы на такие переговоры равны нулю.

Как сообщал OBOZREVATEL, 20 апреля Владимир Зеленский записал видеоролик, в котором на русском языке обратился к главе РФ Владимиру Путину и предложил ему встретиться на украинском Донбассе, где идет война. Позже у Зеленского сказали, почему решили позвать Путина на Донбасс.

Путин ответил на предложение о встрече украинского лидера Зеленского, однако готов с ним пообщаться не на Донбассе, а в Москве.