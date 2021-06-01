Кравчук: ни капли правды в заявлениях россиян нет, это ложь, которая очевидна для всего мира

Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что Россия сама создает напряженные ситуации, которые потом использует, обвиняя Запад. В то же время ложь и манипуляции россиян очевидны для всего мира.

Об уловках Кремля политик высказался в интервью "Апострофу", которое было опубликовано 1 июня. У председателя украинской делегации в Трехсторонней контактной группе спросили, имеет ли право РФ утверждать, что Запад "нарушает принципы международной безопасности", если Российская Федерация сама оккупировала Крым и часть Донбасса.

Кравчук ответил, что в международных отношениях никто не интересуется "правами" и каждое государство делает такие заявления, которые считает необходимыми.

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"А вот имеет ли Россия основания для таких заявлений – я абсолютно убежден, что таких оснований у нее нет", – подчеркнул он.

Первый президент сказал, что РФ похожа на страну, "которая сама создает острую ситуацию, а затем использует ее, чтобы обосновывать свои действия".

"Мол, это результат политики Запада, а Россия всего лишь защищается. Это заметно по шести "горячим точкам". Ближайшие к нам – это Сирия, Молдова, "горячие точки" на Кавказе", – отметил Кравчук.

Он заявил, что политика РФ базируется на лжи и манипуляциях. В пример он привел свое регулярное общение с российской делегацией в Трехсторонней контактной группе.

"Могу утверждать, что ни капли правды в их заявлениях, действиях и политических шагах абсолютно нет. Это все чистая ложь, которая очевидна для всего мира. Заявления российских политологов, социологов, идеологов носят абсолютно заказной характер", – подчеркнул первый президент Украины.

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