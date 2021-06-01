Байден поставит Путина перед фактом, а мир больше не будет терпеть то, что делает РФ, – Кравчук

Во время предстоящего разговора с президентом России Владимиром Путиным, американский лидер Джо Байден, скорее всего, будет призывать страну соблюдать международные нормы. Он поставит коллегу перед фактом – мир больше не будет терпеть то, что делает РФ.

Такое мнение озвучил первый президент Украины, глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук в интервью изданию "Апостроф". Вместе с тем, по мнению политика, россияне также имеют набор аргументов, которые будут использовать при встрече. Однако для Байдена, по словам Кравчука, эти аргументы не имеют значения.

"По моему мнению, Байден поставит Путина перед фактом – или Россия будет придерживаться международных норм, или же к ней будут применять все возможные санкции для того, чтобы дать понять, что мир не будет больше терпеть того, что она делает", – сказал первый президент.

По убеждению политика, значительная часть российской армии остается на границах с Украиной для того, чтобы дать Байдену сигнал.

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"Давить на Байдена они не могут. Они могут лишь подавать ему какие-то сигналы такими действиями. Мол, не надо давить на Россию, не надо вводить санкции, нужно способствовать строительству "Северного потока-2", – отметил Кравчук.

Напомним, что переговоры между лидерами государств, предварительно, запланированы на середину июня. Они пройдут в Женеве (Швейцария). Сообщается, что на повестке дня – весь спектр актуальных вопросов, в частности, Украина.

Как сообщал OBOZREVATEL:

экс-посол Украины в США Валерий Чалый отметил, что на встрече Байдена и Путина будут решаться серьезные проблемы отношений двух стран. За спиной Украины договоренностей не будет.