Кравчук: передачи пленных с 'Л/ДНР' не будет – такой формат незаконный

Односторонней передачи пленных с территории временно оккупированного Донбасса не будет, потому что такой формат незаконный. Обмен пленными происходит на уровне государств, а не частных лиц.

Об этом в эфире "Апостроф TV" сообщил первый президент Украины, глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук.

"Никакого обмена не было и в таком режиме, как предложено, не будет. Есть устоявшийся испытанный годами режим обмена. И это делается на уровне государства, а не на уровне частных лиц", – отметил он.

Также Кравчук рассказал, что террористы "Л/ДНР" сами же сорвали передачу пленных, использовав его только как пиар лидера партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука.

"Я получил информацию, что в ОРДЛО планируют передать девять пленных человек. Однако не Украине, а господину Медведчуку, и странным способом – не так, как было в предыдущие разы... Людей сначала должны были привезти в Ростов-на-Дону, оттуда они должны лететь в Минск, а потом оттуда в Украину", – рассказал дипломат.

Однако он добавил, что в день предполагаемой передачи пленных прибыл в киевский аэропорт "Жуляны", но ничего не произошло.

"Мы ждем. Вдруг нам говорят, что рейс не прилетит, потому что его из Ростова-на-Дону почему-то не выпустили. На этом все это телешоу завершилось. Я думаю, что его целью было показать, что передаются люди не Украине, что Украина не может этого сделать, а Медведчук может", – высказался Кравчук.

Как сообщал OBOZREVATEL:

террористы "Л/ДНР" заявили, что в одностороннем порядке передают Украины группу пленных украинцев. Осуществить это они планируют при посредничестве главы ОПЗЖ Виктора Медведчука.

В ответ на это глава Трехсторонней контактной группы Леонид Кравчук заявил, что не может не приветствовать возвращение наших граждан, однако частные лица не имеют полномочий вмешиваться в подобные вопросы.

Представитель делегации Украины в ТКГ Сергей Гармаш высказал предположение, что террористы избавляются от ненужных им людей из-за отсутствия денег на их содержание.

А советник по информационной политике украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович сказал, что спецслужбы проверят пленников, которых "Л/ДНР" якобы собралась передать Украине.