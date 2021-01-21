Денисова назвала маршруты, по которым может произойти передача пленных из ОРДЛО

Таша Адамович
Таша Адамович
Общество
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Людмила Денисова

Маршруты, по которым может произойти односторонняя передача Украине граждан, незаконно удерживаемых на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, постоянно меняются.

Об этом написала Уполномоченный по правам человека Верховной Рады Людмила Денисова на своей странице в Facebook. По ее словам, в настоящее время подтверждено два из них – через КПВВ "Майорское" и по маршруту Ростов-на-Дону – Минск – Киев.

В то же время омбудсмен сообщила, что количество граждан, которых планируют передать боевики Украине, постоянно меняется.

"Кроме того, на этот час местонахождении наших сограждан неизвестно. Информация будет обновляться", – подчеркнула Денисова.

Накануне, 20 января, она подтвердила передачу девяти украинцев с территории ОРДЛО. По ее словам, трое из них уже были доставлены в Луганский СИЗО, шесть – в Донецкий.

Омбудсмен проинформировала о передаче пленных из ОРДЛО

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • террористы "Л/ДНР" заявили, что в одностороннем порядке передают Украины группу пленных украинцев. Осуществить это они планируют при посредничестве главы ОПЗЖ Виктора Медведчука.

  • В ответ на это глава Трехсторонней контактной группы (ТКГ) Леонид Кравчук заявил, что не может не приветствовать возвращение наших граждан, однако частные лица не имеют полномочий вмешиваться в подобные вопросы.

  • Представитель делегации Украины в ТКГ Сергей Гармаш высказал предположение, что террористы избавляются от ненужных им людей из-за отсутствия денег на их содержание.

  • А советник по информационной политике украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович сказал, что спецслужбы проверят пленников, которых "Л/ДНР" якобы собралась передать Украине.

  • Позже Кравчук назвал попыткой давления на Украину заявление террористов "Л/ДНР" относительно односторонней передачи пленных.

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