Денисова назвала маршруты, по которым может произойти передача пленных из ОРДЛО
Маршруты, по которым может произойти односторонняя передача Украине граждан, незаконно удерживаемых на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, постоянно меняются.
Об этом написала Уполномоченный по правам человека Верховной Рады Людмила Денисова на своей странице в Facebook. По ее словам, в настоящее время подтверждено два из них – через КПВВ "Майорское" и по маршруту Ростов-на-Дону – Минск – Киев.
В то же время омбудсмен сообщила, что количество граждан, которых планируют передать боевики Украине, постоянно меняется.
"Кроме того, на этот час местонахождении наших сограждан неизвестно. Информация будет обновляться", – подчеркнула Денисова.
Накануне, 20 января, она подтвердила передачу девяти украинцев с территории ОРДЛО. По ее словам, трое из них уже были доставлены в Луганский СИЗО, шесть – в Донецкий.
Как сообщал OBOZREVATEL:
террористы "Л/ДНР" заявили, что в одностороннем порядке передают Украины группу пленных украинцев. Осуществить это они планируют при посредничестве главы ОПЗЖ Виктора Медведчука.
В ответ на это глава Трехсторонней контактной группы (ТКГ) Леонид Кравчук заявил, что не может не приветствовать возвращение наших граждан, однако частные лица не имеют полномочий вмешиваться в подобные вопросы.
Представитель делегации Украины в ТКГ Сергей Гармаш высказал предположение, что террористы избавляются от ненужных им людей из-за отсутствия денег на их содержание.
А советник по информационной политике украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович сказал, что спецслужбы проверят пленников, которых "Л/ДНР" якобы собралась передать Украине.
Позже Кравчук назвал попыткой давления на Украину заявление террористов "Л/ДНР" относительно односторонней передачи пленных.