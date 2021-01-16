Кравчук отреагировал на передачу пленных из ОРДЛО

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук отреагировал на сообщения сепаратистских СМИ о возвращении удерживаемых украинцев с территории ОРДЛО.

Соответствующее обращение опубликовано в Telegram-канале украинской делегации для участия в ТКГ. В нем Кравчук подчеркнул, что "мы не можем не приветствовать возвращение наших граждан на территорию, подконтрольную правительству Украины".

"Однако я, как глава делегации, хочу отметить следующее: частные лица не имеют полномочий вмешиваться в вопросы межгосударственного и международного урегулирования вооруженных конфликтов. Мне трудно вспомнить прецедент, когда непризнанное юридическое лицо передает граждан государства определенному физическому лицу", – заявил он.

По его словам, возвращение граждан Украины будет осуществлено согласно нормам международного права и украинского законодательства. Все переговоры и процедуры по этому проводят уполномоченные государственные органы в рамках политических соглашений, принятых в "нормандском формате", подчеркнул политик.

"... я расцениваю заявления руководства марионеточных квазигосударственных образований и синхронизированные с ними действия Виктора Медведчука как очередную попытку уклониться от выполнения международных договоренностей на высшем государственном уровне и обязательств, которые взяла на себя РФ, как сторона конфликта", – подчеркнул Кравчук.

Он напомнил, что к урегулированию конфликта может привести только последовательная работа в рамках "нормандского формата".

"А любые попытки уклониться от выполнения договоренностей не будут иметь ни успеха, ни поддержки у глав государств-партнеров и руководства международных организаций", – сказал руководитель украинской делегации в ТКГ.

Как сообщил OBOZREVATEL, террористы из "Л/ДНР" заявили, что в одностороннем порядке передают Украины группу пленных украинцев. По сообщению сепаратистских СМИ, украинской стороне передадут лиц, находящихся в местах лишения свободы.

Отмечается, что передача организована якобы при посредничестве нардепа, лидера ОПЗЖ Медведчука. Сколько людей будет передано и когда это произойдет, неизвестно.