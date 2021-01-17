Спецслужбы проверят пленников, которых 'Л/ДНР' якобы собралась передать Украине, – Арестович

Украинские спецслужбы проведут проверку лиц, которых террористы "Л/ДНР" якобы намерены передать Киеву в одностороннем порядке.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил советник по информационной политике украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Алексей Арестович. Он также назвал их заявление – попыткой оказать давление на украинцев и политическое руководство страны.

"Спецслужбы Украины проведут проверку лиц, которых марионеточные "органы" готовят к "возвращению", а пропуск и встреча этих лиц через линию разграничения, если он состоится, будет организован уполномоченными государственными органами Украины", – отметил Арестович.

Он напомнил, что возвращением граждан Украины откуда-либо занимаются исключительно уполномоченные государственные органы, а в случае с войной на Донбассе – такими считаются украинцы, которые незаконно удерживались Россией. При этом взаимодействие со страной-оккупантом осуществляется в рамках договоренностей, которые были достигнуты в "нормандском формате".

"Руководство делегации (в ТКГ) рассматривает данное сообщение, как попытку давления РФ на украинскую сторону переговоров, а эту попытку, в свою очередь – как элемент масштабной кампании по давлению на политическое руководство и народ Украины, включающую, например, еще и информационное манипулирование темой российской вакцины против COVID-19, которое реализуется через того же самого народного депутата Украины Виктора Медведчука", – подчеркнул Арестович.

Как сообщил OBOZREVATEL, террористы "Л/ДНР" заявили, что в одностороннем порядке передают Украины группу пленных украинцев. Осуществить это они планируют при посредничестве главы "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука. Сколько людей будет передано и когда это произойдет, неизвестно.

В ответ на это глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук заявил, что не может не приветствовать возвращение наших граждан, однако частные лица не имеют полномочий вмешиваться в вопросы межгосударственного и международного урегулирования вооруженных конфликтов.

В свою очередь представитель делегации Сергей Гармаш выразил предположение, что террористы избавляются от ненужных им людей из-за отсутствия денег на их содержание.