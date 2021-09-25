Корниенко заявил, что у многих политиков в Украине нет охраны

Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что у многих действующих чиновников и народных депутатов нет охраны. Для того, чтобы ее предоставили, необходимо подать соответствующее заявление.

В эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" 24 сентября Корниенко пояснил, что многие политики живут сейчас так же, как и жили раньше. Таким образом он прокомментировал покушение на первого помощника президента Украины Сергея Шефира, у которого также не было охраны (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Мы шли строить такую страну, в которой чиновникам не нужны кортежи и охрана... У многих из нас нет охраны, и мы живем так, как жили до того, как стали политиками", – сказал Корниенко.

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Глава партии подчеркнул, что охрана положена ряду лиц, в том числе и нардепам. Если кто-либо из них опасается за свою жизнь, он может написать заявление и ему предоставят охрану.

Как сообщал OBOZREVATEL, покушение на помощника президента произошло утром 22 сентября под Киевом. Неизвестный расстрелял авто с Сергеем Шефиром. Несколько пуль попали в водителя – Александра Иванько.

В МВД позднее показали новые фото с экспертизы обстрелянного автомобиля и позицию стрелка, с которой он вел огонь.