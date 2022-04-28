Байден хочет конфисковывать активы российских олигархов и передавать их Украине

США настроены привлечь российских олигархов к ответственности за развязанную Кремлем войну против Украины. Соответствующее предложение президент страны Джо Байден направил Конгрессу. В соответствии с ним, в Вашингтоне хотят получить возможность конфисковывать имущество российских олигархов и использовать его для поддержки Украины.

Об этом сообщили в Белом доме. Отмечается, что речь, идет о:

создании упрощенного административного органа для ареста и конфискации активов подсанкционных олигархов;

создании возможности передачи Украине доходов от конфискованного имущества олигархов – для возмещения ущерба от российской военной агрессии

Также предложение Байдена, среди прочего, предусматривает:

конфискацию имущества, используемого российскими олигархами для облегчения уклонения от санкций;

использование возможности иностранных партнеров замораживать и конфисковывать богатство олигархов – это улучшит способность Соединенных Штатов работать с международными партнерами для возврата активов, связанных с иностранной коррупцией.

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Как известно, российские олигархи пытаются уклониться от санкций Запада и скрыть свои активы. При чем делают это даже те, против которых еще не были введены санкции. Впрочем, прокуратура США уже знает об этом. А сами олигархи сталкиваются с беспрецедентным уровнем международного сотрудничества из-за чего прятать имущество им становится все труднее.

При этом скрывать свои активы пытаются даже те олигархи, в отношении которых еще не введены санкции. Причиной, по которой они это делают, по его словам, является желание успеть это сделать до того, как потенциальные санкции будут введены.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что совокупное состояние 22 богатейших российских олигархов, представленных в рейтинге миллиардеров Bloomberg Billionaires Index, с начала 2022 года сократилось на 50,1 миллиарда – до 299,47 млрд долларов. Больше всех потерял совладелец нефтяного гиганта "Лукойл" Вагит Алекперов – его состояние "похудело" на 17,4 млрд долларов, до 5,36 миллиарда.