'Украинцы платят жизнями, мы заплатим свою цену!' Байден объявил о новой помощи Украине. Все детали

Президент США Джо Байден в четверг, 28 апреля, выступил с официальной речью. Он заверил, что Америка поддерживает Украину, а также рассказал о борьбе нашей страны с Россией.

Трансляцию обращения ведет "Голос Америки".

Глава США заявил, что подписал заявку Конгрессу о предоставлении Украине важнейшей помощи, которая позволит украинскому народу сопротивляться путинской агрессии. Он также призвал как можно скорее одобрить предоставление необходимой украинскому государству помощи.

"Ежедневно Украина платит ценой жизней своих людей, поэтому мы должны продолжать оказывать военную помощь, технику, боеприпасы для того, чтобы они могли спасать жизнь и продолжать сопротивляться. Важно, чтобы эта помощь была утверждена как можно скорее", - подчеркнул Байден.

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По словам американского президента, США будут поддерживать Украину, пока там будет идти война.

Он также отметил, что США не нападает на Россию, Америка лишь помогает Украине защититься от российского вторжения.

"Это был выбор Путина – начать эту агрессию. И это может быть выбор Путина – остановить эту агрессию. Россия является агрессором, в этом нет сомнений. И мир должен сделать все возможное, чтобы привлечь Россию к ответственности", - подчеркнул американский президент.

Он напомнил об ужасающих преступлениях российских военных в Украине, о которых уже известно. По словам Байдена, если мир не поможет Украине - ситуация там будет только ухудшаться.

Также Байден заявил о том, что в Конгресс направлен проект закона о конфискации активов российских олигархов и передачу их Украине. Америка намерена "лишить их денег, роскошных домов, недвижимости".

"Это нехорошие люди, мы знаем, чем они занимаются", - заявил американский президент.

Постоянные заявления РФ о том, что Россия воюет не только против Украины, но и против НАТО, Байден назвал свидетельством отчаяния Кремля из-за поражений в Украине.

Он предостерег Кремль, заявив, что США готовы к любым действиям со стороны РФ.

Также Байден отреагировал на угрозы России в адрес Польши и Болгарии.

"Вчера Россия направила угрозы нашим союзникам, грозя прекратить поставки энергоресурсов. Мы способны поддержать наших союзников. Мы не дадим России возможности шантажировать нас. Работаем с Катаром, Японией и другими союзниками. Агрессия не может победить", - заявил Байден.

Примечательно, что подписание заявки произошло через несколько дней после того, как Белый дом направил в Киев двух высокопоставленных чиновников.

Как сообщает издание The Hill, госсекретарь США Энтони Блинкен и американский министр обороны Ллойд Остин в выходные отправились в Киев, чтобы встретиться с украинскими официальными лицами, включая президента Владимира Зеленского.

Они пообещали продолжать поддерживать Украину, а Остин сказал, что США хотят "увидеть, что Россия ослаблена до такой степени, что она не может делать то, что она сделала, вторгшись в Украину".

Администрация Байдена также объявила о назначении Бриджит Бринк, нынешнего посла США в Словакии, послом в Украине. США также отправят дипломатов обратно в Украину впервые с начала войны 24 февраля.

Отметим, что ранее президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил президента США Джо Байдена за поддержку Украины в ее борьбе с агрессором. По его словам, партнерство двух стран сегодня крепче, чем когда-либо.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент США Джо Байден пообещал продолжить поддерживать Украину, которая противостоит российской агрессии. Он отметил, что спустя два месяца после вторжения "Киев все еще стоит".