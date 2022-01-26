Кому больше верят на Западе в условиях агрессии России и хотят ли видеть Украину в НАТО: результаты соцопросов

Более половины жителей в шести странах-членах НАТО считают поддержку Украины в противостоянии агрессии РФ важной для своих государств. Опрос прошел в США, Канаде, Великобритании, Германии, Франции и Польше.

Исследование "Как Запад воспринимает Украину и чего Запад ожидает от Украины" провела американская компания Schoen Cooperman Research, а его результаты опубликовало ZN.ua. Так, в Польше о важности поддержки Украины заявил 71% опрошенных, в США – 65%, Канаде – 63%, Великобритании и Германии – 59%, Франции – 53%.

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Взятие на себя обязательства союзниками из НАТО защищать Украину от российской агрессии поддерживает 61% опрошенных жителей США и Канады, 47% – жителей Великобритании, 57% – Франции, 49% – Германии и 66% Польши.

Потенциальный ввод войск стран-членов НАТО в Украину уже сейчас для ее защиты от российской агрессии поддерживает, по меньшей мере, треть респондентов в пяти из шести стран. В США этот показатель составляет 47%, в Канаде – 54%, Великобритании – 46%, Франции – 33%, Польше – 44%. В Германии же поддерживают возможный ввод войск в Украину только 22% опрошенных.

Среди опрошенных (кроме Германии) больше тех, кто склонен защищать и поддерживать Украину в противостоянии с Россией, чем "жертвовать" нашей страной для улучшения отношений с Россией (32% против 14% в США, 28% против 11% в Канаде, 34% против 14% в Великобритании, 19% против 13% во Франции, 15% против 12% в Польше). В Германии 16% против 18% тех, кто считает более важным улучшать отношения с РФ, чем защищать Украину.

В пяти из шести стран (исключением стала Великобритания) большинство опрошенного населения считает, что Россия не разделяет с Западом одинаковые ценности (в Канаде, Франции и Германии таких – более половины).

За вступление Украины в НАТО выступает 51% жителей Польши, за вступление в ЕС – 66%. В США этот показатель составляет 47% и 61% соответственно в Канаде – 51% и 58%, Британии – 49% и 41%, Франции – 40% и 41%, Германии – 35% и 40%.

Также респондентов спросили, какие международные действия или подходы могут повлиять на политику России по отношению к Украине. Немцы предпочли исключение РФ из международной торговли, наименее популярная в немецком обществе идея поставлять Украине вооружение. Еще меньше в силу оружия верят французы, самый популярный у них ответ – об устойчивости РФ к западному давлению. В Польше верят в эффективность дополнительных санкций.

В том, что на России не отразятся никакие действия международного сообщества, уверена пятая часть американцев. Треть канадцев не может остановить свой выбор ни на одном предложенном предохранителе для России. И только британцы надеются на поставленное Украине оружие.

Опрос был проведен в декабре 2021-го – январе 2022 года методом личного интервью в двух группах – "обычное население" (репрезентативная выборка взрослого населения численностью 600 человек) и "профессионалы" (по 185 человек в каждой стране).

Как сообщал OBOZREVATEL, в НАТО не намерены размещать свои войска в Украине в случае, если Россия решится на полномасштабное вторжение. В то же время, там призывают Москву к деэскалации.