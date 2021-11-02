Комитет рекомендовал Раде уволить вице-премьеров Уруского и Любченко

Парламентский комитет по экономическому развитию рекомендовал Верховной Раде уволить вице-премьер-министра – министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олега Уруского. Решение принято в связи с поданным чиновником заявлением об отставке по собственному желанию.

Об этом сообщил в Telegram представитель Кабинета министров в парламенте Тарас Мельничук. Аналогичная рекомендация касается и увольнения первого вице-премьер-министра – министра экономики Алексея Любченко.

Напомним, Уруский написал заявление об увольнении 1 ноября, а Любченко – 2 ноября.

Вместо Уруского Министерство промышленности может возглавить глава Гостаможни Павел Рябикин.

Вместо Любченко министром экономики, вероятно, будет заместитель главы Офиса президента Юлия Свириденко.

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Любченко занимал свою должность только с конца мая 2021 года – менее полугода.

Как сообщал OBOZREVATEL, Федерация работодателей Украины, Украинский союз промышленников и предпринимателей, Торгово-промышленная палата Украины и Совет предпринимателей при КМУ отметили, что бизнес в Украине не обрадуется отставке Любченко. Заявления о том, что подобная кадровая перестановка может улучшить отношения власти с бизнесом, там назвали манипуляцией.

Работодатели напомнили, что имеют положительный опыт работы с Любченко еще с того периода, когда он был в Госналоговой службе и "показал гораздо лучшие результаты, чем его предшественники".