Команда Зеленского предложила России провести спецраунд переговоров под стенами 'Азовстали', – Арестович

Украина предложила стране-агрессору России провести специальный раунд переговоров в Мариуполе, прямо под стенами "Азовстали". Их целью является прекращение огня, Пасхальное согласование гуманитарных коридоров и освобождение украинских военных или обмен их на всех военнопленные РФ.

Об этом на брифинге рассказал Алексей Арестович. Он предупредил, что в случае отказа Россию ждут определенные последствия (чтобы посмотерть видео, доскролльте до конца новости).

"Мы предложили россиянам провести специальный раунд переговоров на месте, прямо у стен "Азовстали". Вызвать наших российских визави на переговорах, чтобы договориться о немедленном прекращении огня, Пасхальном открытии гуманитарных коридоров и освобождении или обмене наших военных на военнопленных Российской Федерации. Ждем ответа и напоминаем, что последствия вам в Кремле не понравятся, если вы этого не сделаете", – советник главы ОП.

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Напомним: 22 апреля состоялось несколько длительных разговоров между главами российской и украинской делегаций Владимиром Мединским и Давидом Арахамией. Вероятно, речь шла о следующем раунде переговоров, который ранее было предложено провести в блокадном Мариуполе.

Ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, Украина на это согласна. По его словам, возможен любой формат ради того, чтобы спасти наших военнослужащих и мирных граждан.

Как сообщал OBOZREVATEL, Арестович сообщил, что Украина пока что готова вести переговоры с Россией о завершении войны. Однако если Кремль не захочет вести диалог о восстановлении мира, то вместо украинский власти с оккупантами будет "говорить" тяжелое вооружение.