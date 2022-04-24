У России есть три выхода, у Украины – два: Арестович назвал возможные сценарии завершения войны

Украина пока что готова вести переговоры с Россией о завершении войны. Однако если Кремль не захочет вести диалог о восстановлении мира, то вместо украинский власти с оккупантами будет "говорить" тяжелое вооружение.

Такое заявление сделал советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович российскому правозащитнику Марку Фейгину. Запись их разговора была опубликована на YouTube.

По его словам, у РФ есть всего три варианта дальнейших действий: сесть за стол переговоров после провала на восточном направлении, продолжать вести позиционную войну или же начать масштабную мобилизацию среди своего населения. А вот у Украины всего два варианта – переговоры или же вынос вражеской армии с нашей земли вперед ногами.

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"Мы очень хотим сделать второе, но все еще оставляем шанс на переговоры. Президент сегодня подтвердил – если уничтожат защитников Мариуполя, или если проведут какой-нибудь "референдум" в Херсоне, то мы выходим из переговоров. И дальше у нас только один вариант – их вынос вперед ногами", – сказал Арестович.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне президент Украины Владимир Зеленский назвал главные вопросы на переговорах с Россией о прекращении войны. По его словам, это гарантии безопасности и нейтральность, а также судьба Донбасса и Крыма.