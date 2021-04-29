Кива попал в скандал из-за отдыха в Египте: появилось видео с курорта

В сети появилось видео, на котором запечатлен нардеп от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Илья Кива во время отдыха вместе с семьей в Египте по системе "все включено".

Ролик, датированный 31 марта, опубликовали в Telegram-канале "PavlovskyNews". По информации туристов, которые и сняли парламентария на видео, он проводил время в городе Марса-эль-Алам в отеле "Iberotel" (чтобы посмотреть, доскролльте страницу до конца).

Ранее из-за своего отдыха за границей Кива попал в новый скандал. Так, журналистка Янина Соколова в своей программе рассказала, что "Кива нежится на солнце, когда Рада работает". Нардеп потребовал от нее извинений и отметил, что улетел в Египет, взяв перед этим официальный отпуск на неделю.

Кива заявил журналистке, что Соколова уже гораздо хуже российской пропагандистки Ольги Скабеевой и превратилась в "гавкающую собаку".

По словам нардепа, он неоднократно обращался к Соколовой с требованием опровергнуть информацию о незаконности его отдыха.

Напомним, OBOZREVATEL подготовил подборку скандальных ситуаций, в которые ранее попадал нардеп от ОПЗЖ. Среди них драка с ветераном АТО и просмотр эротических фото в Раде.

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