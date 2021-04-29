Кива попал в скандал из-за отдыха в Египте: появилось видео с курорта
В сети появилось видео, на котором запечатлен нардеп от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Илья Кива во время отдыха вместе с семьей в Египте по системе "все включено".
Ролик, датированный 31 марта, опубликовали в Telegram-канале "PavlovskyNews". По информации туристов, которые и сняли парламентария на видео, он проводил время в городе Марса-эль-Алам в отеле "Iberotel" (чтобы посмотреть, доскролльте страницу до конца).
Ранее из-за своего отдыха за границей Кива попал в новый скандал. Так, журналистка Янина Соколова в своей программе рассказала, что "Кива нежится на солнце, когда Рада работает". Нардеп потребовал от нее извинений и отметил, что улетел в Египет, взяв перед этим официальный отпуск на неделю.
Кива заявил журналистке, что Соколова уже гораздо хуже российской пропагандистки Ольги Скабеевой и превратилась в "гавкающую собаку".
По словам нардепа, он неоднократно обращался к Соколовой с требованием опровергнуть информацию о незаконности его отдыха.
Напомним, OBOZREVATEL подготовил подборку скандальных ситуаций, в которые ранее попадал нардеп от ОПЗЖ. Среди них драка с ветераном АТО и просмотр эротических фото в Раде.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее:
Кива защитил диссертацию и получил научную степень кандидата наук. Хотя мероприятие не обошлось без скандала: представителей СМИ отказывались пропускать без наличия аккредитации от пресс-службы самого нардепа.
После того как Кива стал кандидатом наук, с ним захотели пообщаться представители других СМИ. Между нардепом и одним из журналистов началась ссора, во время которой Кива назвал его "дебилом" и позвал с собой в туалет.
Позже Кива рассказал, что защитил научную диссертацию, чтобы сын мог им гордиться.
Известные украинские журналисты, политики и общественные деятели выразили возмущение из-за скандального присвоения Киве звания кандидата наук.