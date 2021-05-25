Кива отличился новым заявлением о независимой Беларуси и 'предателях'

Народный депутат от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Илья Кива, который регулярно попадает в медиаскандалы, заявил, что задержание белорусского оппозиционного блогера Романа Протасевича – ничто иное, как системная и последовательная защита Беларуси от влияния западных иностранных агентов. Одиозный парламентарий подчеркнул, что восхищается действиями руководства Республики на фоне "государственного переворота" в Украине 2014 года.

Об этом он написал на своем Телеграм-канале "Kyva". Это уже его второе публичное одобрение задержания Романа Протасевича белорусскими силовиками, которое произошло 23 мая.

"Беларусь последовательно и системно защищает свою независимость в противостоянии с западными государствами, пытающимися получить контроль над страной, как это у них получилось с Украиной в 2014 г.", – уверен Кива.

Политик добавил, что все санкции против Беларуси и самопровозглашенного президента Александра Лукашенко – это только истерика Запада в связи с нейтрализацией своих разоблаченных агентов.

"Государственная позиция, заслуживающая уважения, на фоне захваченной и колонизированной в 2014-м Украины с ее марионеточной властью, подконтрольной американскому посольству", – резюмировал Кива.

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