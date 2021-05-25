Кива отличился новым заявлением о независимой Беларуси и "предателях"
Народный депутат от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Илья Кива, который регулярно попадает в медиаскандалы, заявил, что задержание белорусского оппозиционного блогера Романа Протасевича – ничто иное, как системная и последовательная защита Беларуси от влияния западных иностранных агентов. Одиозный парламентарий подчеркнул, что восхищается действиями руководства Республики на фоне "государственного переворота" в Украине 2014 года.
Об этом он написал на своем Телеграм-канале "Kyva". Это уже его второе публичное одобрение задержания Романа Протасевича белорусскими силовиками, которое произошло 23 мая.
"Беларусь последовательно и системно защищает свою независимость в противостоянии с западными государствами, пытающимися получить контроль над страной, как это у них получилось с Украиной в 2014 г.", – уверен Кива.
Политик добавил, что все санкции против Беларуси и самопровозглашенного президента Александра Лукашенко – это только истерика Запада в связи с нейтрализацией своих разоблаченных агентов.
"Государственная позиция, заслуживающая уважения, на фоне захваченной и колонизированной в 2014-м Украины с ее марионеточной властью, подконтрольной американскому посольству", – резюмировал Кива.
Как сообщал OBOZREVATEL:
23 мая в Минске был задержан белорусский оппозиционер и один из основателей Телеграм-канала "NEXTA" Роман Протасевич, который летел через Беларусь в Вильнюс. Вместе с ним милиция задержала и его девушку, россиянку Софию Сапегу.
Лидеры ряда западных стран осудили действия Александра Лукашенко и отменили авиасообщение с Беларусью.
24 мая силовики опубликовали видео с допроса Протасевича, где он утверждает, что не подвергается физическому и психологическому давлению. Однако отец Романа утверждает, что это не так и сына заставили солгать на камеру.