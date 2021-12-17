Кива назвал Раду "балаганом" и нецензурно выразился о нардепах. Видео

Народный депутат от фракции ОПЗЖ Илья Кива раскритиковал рассмотрение Верховной Радой проекта постановления о передаче Минобороны 60 автомобилей из автобазы Управления делами Аппарата парламента. При этом он употребил несколько нецензурных слов.

Видео из зала Рады нардеп опубликовал в своем Telegram. По его словам, все машины – старые и подержанные (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Подумайте про уровень этого е**ного балагана, который пол часа обсуждает вопрос утилизированных машин, которые нужно было давним давно списать или отправить куда-нибудь на свалку. А это сейчас даже будут голосовать и выставят как высочайшее достижение в укреплении обороноспособности страны", – заявил Кива.

Видео дня

В заключение он обозвал депутатов "прохиндеями е**ными".

В результате проект постановления был принят 311 голосами "за".

Среди переданных автомобилей оказались:

5 автобусов ЛАЗ 4207, 2005 и 2006 годов выпуска;

3 грузовых цистерны ЗИЛ, 1985 и 1988 годов выпуска;

самосвал и топливоцистерна КАМАЗ, 1992 и 1996 годов выпуска;

экскаватор "Борекс", 1996 года выпуска;

грузовой фургон Peugeot Boxer, 1995 года выпуска;

грузовик Mercedes-Benz 817, 1995 года выпуска;

микроавтобус Chevrolet Sport Van, 1995 года выпуска;

8 Skoda Octavia, 2001 и 2005 годов выпуска;

23 Opel Omega 2.2, 2002 года выпуска;

2 Opel Combo, 2002 года выпуска;

8 Toyota Camry, 2004 года выпуска, и другие.

В документе говорится, что транспорт передается с целью "создания надлежащих условий осуществления мероприятий по защите суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности государства от вооруженной агрессии Российской Федерации".

Как сообщал OBOZREVATEL, на днях Кива повторил тезу российской пропаганды о том, что Украина сейчас находится под внешним управлением Соединенных Штатов Америки, и все решения украинской власти согласуются с Вашингтоном. Также нардеп заявил, что рано или поздно Украине придется сесть за стол переговоров с руководством РФ.