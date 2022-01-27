Канада предоставит Украине $40 млн гуманитарной помощи: Трюдо призвал Россию к деэскалации

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо призвал Российскую Федерацию снизить напряжение, вызванное скоплением российских войск на границах Украины. Он также заявил, что Канада предоставит Украине 40 млн долл. США гуманитарной помощи.

Трюдо также анонсировал визит министра обороны Канады Аниты Ананд в Киев. Об этом он рассказал во время пресс-конференции в Оттаве во вторник, 26 января.

"Канада предоставляет до 50 млн долл. на гуманитарную помощь Украине и поддержку в развитии. Конечно, это вдобавок к кредиту в 120 млн долл., о котором мы объявили на прошлой неделе", — сказал премьер-министр Канады.

Он также заявил, что Кремль должен снизить напряжение в Европе, а также приобщиться к диалогу для достижения мирного дипломатического решения ситуации.

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Трюдо в очередной раз заверил, что Канада твердо поддерживает территориальную целостность, независимость и суверенитет Украины. Власти страны также продолжают тесно сотрудничать с украинским правительством и партнерами в регионе.

Напомним, в Пентагоне заявили, что Россия продолжает сосредотачивать свои войска и технику вблизи Украины. В ответ на обострение ситуации безопасности в регионе Минобороны США привело в повышенную боеготовность почти 8,5 тыс. своих военных. Сейчас они дислоцируются на территории Америки, но в любой момент их могут быстро отправить в Восточную Европу, заявил спикер Пентагона Джон Кирби.

Британский премьер Борис Джонсон подчеркнул, что российское вторжение в Украину не является неизбежным, однако Кремль может прибегнуть к молниеносной волне атаки. По его словам, у украинских границ сосредоточено до 60 боевых групп РФ, а вторжение станет не просто крушением, но и кровавым делом.

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