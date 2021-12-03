Кабмин провел кадровые перестановки и отправил в отставку ряд чиновников

2 декабря состоялось очередное заседание Кабинета Министров Украины, на котором были осуществлены кадровые перестановки. Правительство уволило с занимаемых должностей ряд чиновников.

Заседание транслировалось на Youtube–канале Кабинета Министров. В частности, уволены:

Максим Немчинов – заместитель Министра энергетики Украины

Олег Мельчуцкий – первый заместител Председателя Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям

Наталия Калениченко, заместитель Председателя Государственной налоговой службы Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации

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Руслана Трипайло, председатель Государственной инспекции ядерного регулирования Украины

Наталья Рубан – первый заместитель Председателя Государственной налоговой службы

Юлия Шевчук – первый заместитель Председателя Государственного агентства Украины по кино;

Сергей Стороженко – заместитель Председателя Государственного агентства Украины по кино

Татьяна Базанова – заместитель Председателя Государственного агентства водных ресурсов Украины;

Сергей Сирык – заместитель Председателя Государственной службы экспортного контроля Украины;

Андрей Лордкипанидзе – заместитель Председателя Государственной службы Украины по безопасности безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей;

Игорь Орленко, заместитель Председателя Государственной фискальной службы Украины

Владимир Кузнецов – заместитель Председателя Государственной казначейской службы Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации

Евгений Гетьман – член Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей.

Также Правительство временно назначило на должности: председателя Государственной экологической инспекции Украины – Игоря Зубовича; заместителя Председателя Государственной налоговой службы Украины – Владислава Бугасова; заместителя Главы Государственной налоговой службы Украины – Романа Афонова.

Кроме того, новые должности получили:

Евдокия Яровая – государственным секретарем Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины;

Анатолий Вовнюк – заместителем Председателя Государственной службы по безопасности безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации;

Иван Рыжий – председателем Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей;

Елена Водолажко – членом Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей;

Татьяна Кириенко – членом Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей;

Кристина Дутка – членом Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей;

Алексей Ботеза – членом Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей.

Напомним, ранее стало известно, что министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко вроде бы подает в отставку. Решение было принято после того, как Кабмин проголосовал за отделение Госкино от его ведомства. По данным источников, Ткаченко узнал о решении правительства по Госкино постфактум, когда находился в командировке в Париже. Отмечается, что с Минкультом ничего не согласовывали в Кабмине. Теперь ведомство должно стать Министерством культуры.

4 ноября в Верховной Раде назначены четыре новых члена Кабинета министров. Они пришли на смену министрам, уволенным парламентом накануне. Первым был рассмотрен назначение эксминистра по реинтеграции временно оккупированных территорий Алексея Резникова министром обороны Украины. Позже Ирина Верещук была назначена вице-премьер-министром – министром по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины. Павел Рябикин стал министром по стратегическим отраслям промышленности Украины. А Юлия Свириденко получила должность первого вице-премьера – министра экономики Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, Конституционный суд Украины признал невозможным приведение к присяге Александра Петришина и Оксаны Грищук, которых 26 ноября президент Владимир Зеленский назначил судьями КСУ. Такое решение принято из-за отсутствия вакансий судей КСУ по квоте президента.