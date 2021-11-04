Депутаты Рады назначили Резникова министром обороны. Результаты голосования

В четверг, 4 ноября, народные депутаты назначили экс-министра по реинтеграции временно оккупированных территорий Алексея Резникова министром обороны Украины. Его кандидатуру поддержали 273 парламентария.

Трансляцию заседания ведет телеканал "Рада" на YouTube. Голосование по фракциям: "Слуга народа" – 228 голосов, группа "Довіра" – 19, группа "Партия "За майбутнє" – 16, внефракционные – 10, "Батьківщина", "Європейська солідарність", ОПЗЖ и "Голос" – 0 голосов.

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Перед голосованием с трибуны Рады выступил президент Украины Владимир Зеленский. Он поблагодарил предыдущего министра обороны Андрея Тарана за работу.

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Алексей Резников в 2008-2014 годах был депутатом Киевского городского совета VI созыва, избранный от Блока Николая Катеринчука. Член комиссии по вопросам правопорядка, регламента и депутатской этики.

С июня 2014 года – депутат Киевсовета VII созыва от "УДАРа". Председатель комиссии по вопросам восстановления прав реабилитированных.

С июня 2014 по 2015 год – заместитель городского головы и секретарь Киевского городского совета. С 2015 года советник мэра Киева на общественных началах.

С апреля 2016 по сентябрь 2018 года – заместитель председателя Киевской городской государственной администрации (КГГА) по вопросам производства самоуправляющихся полномочий.

С 18 сентября 2019 года – представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы.

4 марта 2020 года назначен вице-премьером – министром по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, 3 ноября нардепы отправили в отставку пять министров: министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Романа Абрамовского, первого вице-премьера и министра экономики Алексея Любченко, вице-премьера и министра по реинтеграции временно оккупированных территорий Алексея Резникова, вице-премьера и министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Олега Урусского, а также министра обороны Андрея Тарана.