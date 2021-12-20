Зеленский о риске размещения ядерного оружия РФ в Беларуси: такими вещами нельзя играть

Глава государства Владимир Зеленский резко отреагировал на намерения Москвы разместить российские ядерные боеголовки за пределами самой России, включая временно оккупированный Крым и Беларусь. По словам гаранта, такими вещами нельзя играть, но это уже далеко не первый раз, когда Украина сталкивается с угрозами установки оружия массового поражения ВС РФ в разных точках мира.

Об этом он заявил во время выступления на саммите Люблинского треугольника совместно с коллегами из Польши Анджеем Дудой и Литвы Гитанасом Науседой. Офис президента транслировал брифинг трех государственных лидеров в прямом режиме на Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Для Украины подобные намерения России это довольно привычная ситуация относительно очередной информационной атаки в сторону Украины. Теперь к ним присоединились и некоторые представители Беларуси. Если они осуществят эти планы, по крайней мере, мы будем знать, где размещена часть российского ядерного вооружения", – заметил украинский лидер.

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Западные коллеги поддержали Зеленского в этом выступлении, заверив, что Польша и Литва, а также другие государства в составе НАТО будут оказывать решительные действия на любые провокации и агрессию со стороны Кремля. Президент Польши Анджей Дуда заметил, что единственным ответом на ультиматумы, которые ставит агрессор, в данном случае Москва, могут быть только ультиматумы.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, США заявили о готовности увеличить снабжение Украины оружием в случае новых попыток захвата со стороны российских войск.