Историк показал первое упоминание о Байдене в украинской прессе. Архивное фото

В сети опубликовали архивное фото первой статьи украинской прессы, посвященной тогда еще будущему 46 президенту США Джозефу Байдену.

Фотографию обнародовал на личной странице в Facebook украинский журналист и историк Вахтанг Кипиани. Он уточнил, что ей уже исполнилось 40 лет.

"Думаю, что нашел первое упоминание имени Джо Байдена в украинской прессе. Шел 1981 год", – написал автор публикации.

Его подписчики под сообщением уточнили, что на фото – старейшая в мире украиноязычная газета "Свобода", которая издавалась Украинским Народным Союзом. Кроме того, в комментариях украинцы начали шутить о своей симпатии к действующему лидеру США.

"Так что, Украина с детства за Байдена?", "Красивый, приличный", "Супермен этот мужчина, уникум!" – пишут пользователи соцсети.

Напомним, ранее была опубликована подборка фото украинских топ-политиков с Байденом. Они охотно делились "историческими" фотографиями после инаугурации новоизбранного американского лидера 20 января 2021 года. Однако сделаны снимки были в предыдущие годы.

Кроме того, Байден, будучи вице-президентом США, лично посетил Украину в 2015 году и выступил с речью с трибуны Верховной Рады.

Как сообщал OBOZREVATEL, СССР Байден впервые посетил в 1979 году. Тогда 36-летний политик был сенатором. В сети показали фото и видео этого визита.