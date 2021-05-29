Геращенко – об инциденте с Ryanair: Путин поднял ставки перед встречей с Байденом

Беларусь якобы специально могла посадить самолет Ryanair и арестовать журналиста Романа Протасевича в Минске перед встречей президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Напомним, что переговоры глав двух стран назначены на 16 июня, а оппозиционера белорусские силовики задержали 23 мая.

Мнение об этом высказала нардеп, сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко в эфире "Свободы слова Савика Шустера". Ток-шоу транслировалось вечером в пятницу, 28 мая, на YouTube-канале Shuster online (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Парламентарий считает, что скандальное решение властей Беларуси якобы связано с Россией.

"Он [самолет] был посажен перед встречей Путина и Байдена. Путин всегда поднимает ставки, чтобы говорить со своими собеседниками с позиции силы. Для того, чтобы там "втирать", что Украина, Беларусь, все постсоветские республики находится под его влиянием", – сказала Геращенко.

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По ее словам, Лукашенко провел эту спецоперацию для того, чтобы всему миру вместе с Путиным показать, что будет с каждым, кто посмеет выступать против двух диктаторских режимов.

Фрагмент программы с выступлением Геращенко:

Напомним, встреча президентов США и России состоится 16 июня в Женеве (Швейцария). Байден намерен среди прочего затронуть тему суверенитета и территориальной целостности Украины.

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