Кива заявил, что начнет "преподавать и проповедовать" после защиты диссертации. Видео
Народный депутат от ОПЗЖ Илья Кива заявил, что после защиты диссертации кандидата наук планирует преподавать, а когда "господь направит" – то и проповедовать.
Скандал вокруг своей научной степени политик прокомментировал журналистке НВ. Отметим, что сотруднице издания он посоветовал "найти себе хобби" помимо основного занятия, по аналогии с его кандидатской работой (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
"У меня и образования достаточно, и жизненного опыта, и профессиональной деятельности, чтобы вести преподавательскую деятельность. И не только преподавательскую. Я начну еще скоро проповедовать… Придет время и господь направит", – сказал Кива.
На вопрос о том, зачем ему все же научная степень, он ответил: "Вы так говорите про этап жизни, как про покупку новых трусов: "А зачем они вам нужны?" Это оценка тех полученных знаний, оценка жизненного опыта и оценка профессиональной деятельности. Это возможность пройти еще один этап. Это называется самореализация, самовоспитание и работа над собой. Это же очень сложно".
Он также добавил, что это еще одна возможность быть примером для своих детей.
По словам народного избранника, защита кандидатской для него – это возможность реализовать знания, опыт и образование, которые он получил.
"Я же давно уже не мальчик и далеко не молодой человек. Я уже слишком взрослый, утяжеленный жизненными обстоятельствами мужчина", – отметил Кива.
Как ранее сообщал OBOZREVATEL:
26 апреля народный депутат от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Кива со скандалом защитил кандидатскую диссертацию и получил научную степень кандидата наук по государственному управлению.
Позже стало известно, что в связи с этим он может получить 15-процентную надбавку к зарплате.
При этом на вопросы по работе он ответить не смог. Выяснилось, что кандидатскую могут направить на повторное рецензирование.
После защиты с Кивой захотели пообщаться представители СМИ. Нардеп назвал одного из журналистов "дебилом" и позвал его с собой в туалет.
Позже народный избранник высказал недовольство реакцией общественности на то, что он стал кандидатом наук. Он сказал, что, в отличие от других, "хайпует тогда, когда есть свободное на это время".
Научные степени кандидата или доктора наук, кроме Кивы, имеют еще 18 народных избранников от ОПЗЖ.