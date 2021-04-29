Кива заявил, что начнет "преподавать и проповедовать" после защиты диссертации. Видео

Народный депутат от ОПЗЖ Илья Кива заявил, что после защиты диссертации кандидата наук планирует преподавать, а когда "господь направит" – то и проповедовать.

Скандал вокруг своей научной степени политик прокомментировал журналистке НВ. Отметим, что сотруднице издания он посоветовал "найти себе хобби" помимо основного занятия, по аналогии с его кандидатской работой (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"У меня и образования достаточно, и жизненного опыта, и профессиональной деятельности, чтобы вести преподавательскую деятельность. И не только преподавательскую. Я начну еще скоро проповедовать… Придет время и господь направит", – сказал Кива.

На вопрос о том, зачем ему все же научная степень, он ответил: "Вы так говорите про этап жизни, как про покупку новых трусов: "А зачем они вам нужны?" Это оценка тех полученных знаний, оценка жизненного опыта и оценка профессиональной деятельности. Это возможность пройти еще один этап. Это называется самореализация, самовоспитание и работа над собой. Это же очень сложно".

Он также добавил, что это еще одна возможность быть примером для своих детей.

По словам народного избранника, защита кандидатской для него – это возможность реализовать знания, опыт и образование, которые он получил.

"Я же давно уже не мальчик и далеко не молодой человек. Я уже слишком взрослый, утяжеленный жизненными обстоятельствами мужчина", – отметил Кива.

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