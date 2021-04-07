И.о. министра энергетики Витренко подал в отставку – СМИ

И.о. министра энергетики Украины Юрий Витренко подал заявление на увольнение. Сообщается, что он якобы забрал свои личные вещи из министерства еще две недели назад.

Примерно в то же время Витренко заговорил о своем уходе с должности. Об этом пишет "Экономическая правда" со ссылкой на источники.

"Предполагалось, что после поездки Витренко с президентом Владимиром Зеленским в Катар ситуация может измениться, но в итоге и.о. министра написал заявление", – сказано в сообщении.

По информации издания "LB.ua", заявление было написано еще до визита в Катар, а в Доху и обратно Витренко добирался сам, а не в составе делегации.

У президента Украины Владимира Зеленского якобы недовольны работой Витренко. Сообщается, что за три месяца на посту он не решил в отрасли ни одной проблемы и не сформировал свою команду.

По информации СМИ, Витренко подобрал заместителей, но их пока не назначили. Вместе с тем, продолжается поиск кандидата на должность министра энергетики, проводятся собеседования.

"Решение по увольнению Витренко может быть принято лишь после определения альтернативного кандидата на пост руководителя министерства", – пишет "LB.ua".

Напомним, что Витренко задекларировал 288,316 млн гривен доходов за 2020 год, а еще раньше – 11,754 млн грн процентов от Ощадбанка.

Как сообщал OBOZREVATEL:

17 декабря 2020 года Рада провалила назначение Витренко вице-премьер-министром – министром энергетики.

После премьер-министр Денис Шмыгаль назначил Витренко первым заместителем министра. В отсутствие полноправного главы ведомства он автоматически стал и.о. министра.

28 января Шмыгаль снова предложил Раде назначить Витренко министром, однако парламентарии отказались поддерживать его кандидатуру.