И.о. министра энергетики Витренко подал в отставку – СМИ

София Закревская Политика 20:30, 7.04.2021 Обновлено: 20:43, 7.04.2021

И.о. министра энергетики Украины Юрий Витренко подал заявление на увольнение. Сообщается, что он якобы забрал свои личные вещи из министерства еще две недели назад.

Примерно в то же время Витренко заговорил о своем уходе с должности. Об этом пишет "Экономическая правда" со ссылкой на источники.

"Предполагалось, что после поездки Витренко с президентом Владимиром Зеленским в Катар ситуация может измениться, но в итоге и.о. министра написал заявление", – сказано в сообщении.

По информации издания "LB.ua", заявление было написано еще до визита в Катар, а в Доху и обратно Витренко добирался сам, а не в составе делегации.

У президента Украины Владимира Зеленского якобы недовольны работой Витренко. Сообщается, что за три месяца на посту он не решил в отрасли ни одной проблемы и не сформировал свою команду.

По информации СМИ, Витренко подобрал заместителей, но их пока не назначили. Вместе с тем, продолжается поиск кандидата на должность министра энергетики, проводятся собеседования.

"Решение по увольнению Витренко может быть принято лишь после определения альтернативного кандидата на пост руководителя министерства", – пишет "LB.ua".

Напомним, что Витренко задекларировал 288,316 млн гривен доходов за 2020 год, а еще раньше – 11,754 млн грн процентов от Ощадбанка.

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