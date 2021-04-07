В.о. міністра енергетики Вітренко подав у відставку – ЗМІ

В.о. міністра енергетики України Юрій Вітренко подав заяву на звільнення. Повідомляється, що він нібито забрав свої особисті речі з міністерства ще два тижні тому.

Приблизно в той же час Вітренко заговорив про залишення посади. Про це пише "Економічна правда" з посиланням на джерела.

"Передбачалось, що після поїздки Вітренка з президентом Володимиром Зеленським у Катар ситуація може змінитися, але в підсумку в.о. міністра написав заяву", – вказано в повідомленні.

За інформацією видання LB.ua, заяву було написано ще до візиту в Катар, а в Доху і назад Вітренко добирався сам, а не в складі делегації.

У президента України Володимира Зеленського нібито незадоволені роботою Вітренка. Повідомляється, що за три місяці на посаді він не вирішив у галузі жодної проблеми і не сформував свою команду.

За інформацією ЗМІ, Вітренко підібрав заступників, але їх поки не призначили. Разом із тим, триває пошук кандидата на посаду міністра енергетики, проводяться співбесіди.

"Рішення щодо звільнення Вітренка може бути ухвалене лише після визначення альтернативного кандидата на пост керівника міністерства", – пише LB.ua.

Нагадаємо, що Вітренко задекларував 288,316 млн гривень доходів за 2020 рік, а ще раніше – 11,754 млн грн відсотків від Ощадбанку.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

17 грудня 2020 року Рада провалила призначення Вітренка віцепрем'єр-міністром – міністром енергетики.

Після цього прем'єр-міністр Денис Шмигаль призначив Вітренка першим заступником міністра. За відсутності повноправного глави відомства він автоматично став в.о. міністра.

28 січня Шмигаль знову запропонував Раді призначити Вітренка міністром, проте парламентарії відмовилися підтримувати його кандидатуру.