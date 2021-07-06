В Украине вслед за ОП одновременно 'упали' сайты СБУ, ГБР, НАБУ: какие ведомства еще недоступны

В Украине внезапно перестали работать сразу несколько сайтов государственных структур. Сбой в работе интернет-страниц произошел вечером во вторник, 6 июля.

Первым перестал работать сайт Офиса президента. Позже "упали" еще 5 сайтов. Сейчас перейти на них невозможно, они не загружаются.

По состоянию на 20:30 6 июля не работают сайты:

Службы безопасности Украины;

Национального антикоррупционного бюро,

Службы внешней разведки,

Государственной службы специальной связи и защиты,

Государственного бюро расследований,

Офиса президента.

При попытке зайти на эти сайты появляется надпись:

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Причина массового сбоя пока неизвестна. В то же время в Офисе президента заверили, что это не хакерская атака.

Как сообщило издание "Сегодня", в ОП заявили, что причина "падения" сайтов в технической аварии на линии. В киберполиции якобы также говорят, что сайты не работают чисто по техническим причинам.

Как сообщал OBOZREVATEL, в США 200 компаний пострадали от атаки хакеров, связанных с Россией. Во время преступной манипуляции было украдено программное обеспечение для управления технологиями от поставщика Kaseya из Майами.