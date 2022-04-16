'Грузины – с украинцами': в Киев прибыла делегация грузинских парламентариев

В Киев в субботу, 16 апреля прибыла делегация депутатов парламента Грузии. Цель визита – поддержать народ Украины в борьбе с агрессором.

Об этом сообщил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили в своем Twitter. По его словам, грузинская делегация прибыла с посланием от народа этой страны.

"Прибыл в Киев вместе с коллегами-депутатами Грузии, чтобы передать послание Грузии: мы чувствуем вашу скорбь, Грузия поддерживает Украину, грузины – вместе с украинцами", – написал он.

Отметим, ранее Папуашвили отклонил приглашение приехать в Ирпень и Бучу, назвав это предложение "неуместным".

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее народный депутат Ярослав Железняк рассказал, что Грузия помогает РФ обходить санкции и закупать военное оборудование. В Грузии обвинение назвали беспочвенным и заверили, что осуществляют строгий контроль на всех таможенных пунктах.

Напомним также, правительство Грузии отказалось вводить санкции против РФ. Там заявили, что они не входит в интересы страны.