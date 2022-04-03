Грузия отказалась вводить санкции против России: не входит в ее интересы

Грузия не будет вводить санкции против России из-за ее вторжения в Украину. Причина – это не входит в интересы Грузии и ее народа.

Об этом заявил премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили, сообщает "Интерфакс-Украина". Еще же он сказал, что несмотря на это, на политическом уровне Грузия поддерживает Украину.

"В первый же день, и сегодня, и завтра, всегда и везде буду действовать в соответствии с интересами нашей страны, нашего народа. Это решение никто не заставит меня изменить. То, что приемлемо для национальных интересов нашей страны и интересов народа, только ту политику я буду проводить... Со стороны Грузии экономических санкций не будет", – отметил грузинский премьер.

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Кроме того, он подчеркнул, что не одобряет участие добровольцев в боевых действиях в Украине. Вместо этого Гарибашвили призвал грузин "выражать солидарность с украинским народом в любой другой форме, включая оказание гуманитарной помощи".

Также не будет вводить санкции против РФ и Молдова. По словам президента страны Майи Санду, так государство может остаться без газа и электроэнергии из страны-террориста.

"Если говорить о санкциях вообще, не вдаваясь в детали, можно ли сегодня оставить страну без природного газа и без электричества? Нет, мы не можем быть очень поверхностными", – сказала она.

Позицию Грузии и Молдовы раскритиковал глава Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук. По его словам, заявления официальных Тбилиси и Кишинева разочаровывают.

"Когда-то думал, что Украину больше всего совмещает с Грузией и Молдовой то, что наши страны территориально "покусаны" РФ. Но сегодняшняя позиция официальных Тбилиси и Кишенева по поводу их нейтралитета во введении санкций против России меня разочаровала", – сказал он у себя в Facebook.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что немецкий министр финансов Кристиан Линднер, который уже прославился неоднозначным взглядом на войну в Украине, теперь высказался против запрета на российскую нефть и газ. Свою позицию он оправдывает беспокойством за благосостояние немцев.

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