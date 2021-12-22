Гройсман о подозрении Порошенко: власть должна действовать в рамках закона, а не сразу выносить приговор

Экс-премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что в расследовании против пятого президента Петра Порошенко власть должна придерживаться закона. По его словам, в этой ситуации только принцип верховенства права, а не политические мотивы должны играть ключевую роль.

Гройсман подчеркнул, что осуждать и делать выводы насчет Порошенко до суда – не справедливо. Об этом говорится в его заявлении на сайте партии "Украинская Стратегия".

Бывший главы правительства отметил, что следственные действия в отношении пятого президента Украины должны проходить максимально прозрачным способом. По его убеждению, вести расследование можно против любого человека – если для этого есть основания.

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"Власть должна действовать прозрачно и внутри закона, а не сразу выносить приговор. Я не собираюсь бросать камни в падающего. Сильная демократия может выжить только при правильном функционировании верховенства права. Все должно решаться по закону, – отметил Гройсман. По его словам, виновный человек или нет, можно определить только в суде и после тщательного расследования. Осудить и делать вывод уже сейчас – это преждевременно и несправедливо", – добавил Гройсман.

Как сообщал OBOZREVATEL, Порошенко объявили подозрение в государственной измене. Подозрение касается дела о поставках угля с временно оккупированных территорий Донбасса в 2014-2015 годах. В партии "Европейская солидарность" сразу назвали дело сфабрикованным. По словам секретаря СНБО в 2014-2019 годах Александра Турчинова, подозрение превратится в фарс, как и все предыдущие дела против пятого президента.

В то же время адвокат Порошенко Илья Новиков заявил, что подозрение незаконное и не имеет никаких правовых оснований. Он отметил, что ранее уже предусматривал именно такое течение дел и именно такой текст документа.

Напомним, президент Владимир Зеленский считает, что оглашение подозрения пятому президенту Порошенко не повлияет на ситуацию внутри Украины. По его убеждению, резонанс в обществе это не вызвало.

Ныне сам Порошенко находится в Польше, там у него запланированы встречи. Политик записал видеообращение, в котором сообщил, что планирует вернуться в Украину в первой половине января. По словам Порошенко, тогда он готов будет поговорить об обвинениях и в государственной измене, и в содействии терроризму.

К слову, посольство США обнародовало заявление по делу против пятого президента Петра Порошенко. В дипломатическом ведомстве отметили недопустимость политического преследования лидера оппозиционной партии.