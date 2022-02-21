Главный разведчик путал слова, а генпрокурор сбежал: главные курьезы заседания Совбеза РФ, на котором признали 'Л/ДНР'

Заседание Совета безопасности РФ, на котором российские политики обсуждали решение о "признании независимости" оккупированных украинских территорий, отличилось массой курьезов. В сети его уже прозвали театром, поскольку оно могло быть записано как минимум на пять часов раньше начала "прямого эфира", фрагменты из него вырезали, а сами чиновники заметное нервничали и даже заикались.

OBOZREVATEL собрал самые курьезные моменты скандального заседания. Все они могут говорить о постановочном шоу, о том, что все фразы были заучены чиновниками, а сами они запуганы Путиным.

Нарышкин и предложение принять "Л/ДНР" в состав РФ

Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин оконфузился, предложив принять "ЛНР" и "ДНР" в состав России. Таким заявлением он рассмешил даже самого Путина. Вероятно, главный разведчик страны-агрессора, забыл правильные слова или же не понимал о чем в целом идет речь, но Путин напомнил, что нужно говорить.

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Нарышкин: Я поддержу предложение о признании.

Путин: Поддержу или поддерживаю? Говорите прямо, Сергей.

Нарышкин: Поддерживаю предложение...

Путин: Так и скажите.

Нарышкин: Так и говорю, да. Поддерживаю предложение о вхождении "ДНР" и "ЛНР" в состав Российской Федерации.

Путин: Мы об этом не говорим и этого не обсуждаем. Мы говорим о признании их независимости или нет?

Нарышкин: Да. Я поддерживаю предложение о признании независимости.

Шойгу и часы

Часы на левой руке министра обороны РФ Сергея Шойгу показывали 12:47 в то время, как официально "прямой эфир" транслировался на пять часов позже. Это может говорить о там, что заседание показывали в записи, а на самом деле оно состоялось еще до того, как главари "ЛНР" и "ДНР" обратились к Путину с просьбой признать независимость "республик".

Выступление генпрокурора вообще не показали

Пользователи социальных сетей обнаружили занимательный нюанс, когда после выступления премьер-министра Михаила Мишустина трибуну покидает генпрокурор Игорь Краснов, хотя его речь вообще не была озвучена в трансляции. В телеэфире после Мишустина к выступлению сразу перешел Нарышкин.

Видео склеили на словах Матвиенко

Фрагмент выступления Валентины Матвиенко также может говорить о фейковости заседания, созванного Путиным. В словах спикера Совета Федерации "поэтому Россия и поддержала свободный выбор Севастополя" вероятно есть монтажная склейка.

После слова "выбор" слышно начало гласного звука, похожего на "у", кроме того в этом месте заметен неестественный скачок интонации. На видео в этот момент также есть склейка – изображение Путина сменилось изображением Матвиенко.

Козак заговорил о присоединении "Л/ДНР" к России

Заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак также заговорил о присоединении ОРДЛО к России, но Путин его одернул.

"Владимир Владимирович, можно я отвечу на вопрос – присоединять или не присоединять Донбасс? Что с этим делать дальше? Как это использовать на переговорах с Западом?, – спросил он, после чего возникла заминка.

"Давайте ограничимся пока вашим выступлением с вашей оценкой переговорного процесса. Спасибо", – ответил Путин.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением относительно украинского государства. Глава Кремля сообщил, что признал "независимость" террористических организаций "ЛНР" и "ДНР".